James y Benítez empiezan a reconstruir su relación en el Everton

La actualidad de James Rodríguez en el Everton sigue siendo noticia. Los medios ingleses se encargan, cada día, de informar sobre su presente.

Esta vez, el tema, como ha sido desde que llegó al banco el español Rafael Benítez, es la relación con el técnico.



Le puede interesar: (Colombia sigue con la caja descuadrada en la eliminatoria)



Se advierte que si bien Benítez hubiese preferido que el cucuteño saliera del club, pues contará con él durante la Liga Premier, pues no se pudo concretar ninguna negociación.



“Benítez es pragmático y no le dará la espalda a Rodríguez pero, está claro, preferiría que hubiera salida", escribe el diario Liverpool Echo.



Y agregó: “Si el colombiano está produciendo lo que debe en el entrenamiento y se aplica a los métodos de Benítez, como quiere el entrenador, entonces lo considerará”.



Rodríguez estuvo por fuera de la nómina durante diez días, luego de aislarse, pues estuvo en contacto con una persona que dio positivo al covid-19.



Le puede interesar: (Selección Colombia ya está en Paraguay)



Luego de superar ese proceso de aislamiento, James volvió a los entrenamientos en busca de lograr un nivel que le de la opción de ser parte de la línea titular.



“Benítez reconoce el talento de Rodríguez pero exige más de sus atacantes, especialmente sin balón, y no está dispuesto a complacer al colombiano de la misma manera que Carlo Ancelotti estaba dispuesto a hacerlo. Rodríguez es un miembro muy querido del equipo... Benítez le reafirmará que si se desempeña como se requiere en los entrenamientos en Finch Farm, entonces estará bajo consideración para la visita de Burnley, el 13 de septiembre", señala el medio.



Se sabe que desde que ambos coincidieron en el Real Madrid la relación de James y Benítez no es la mejor, pero a estas alturas del partido a los dos les tocará ‘convivir’ y trabajar en busca del beneficio del club, aunque de pronto aparece un cambio de aire para el futbolista.



"Desde los primeros dos meses de su reinado (el de Benítez), hay dudas de que James cambie repentinamente su enfoque al juego para encajar con el pensamiento del entrenador. Se espera que el Everton aún vea si puede encontrar otro equipo para Rodríguez antes de que cierren todas las ventanas”, concluyó el medio.



Le puede interesar: (Roger Martínez, vea el golazo de Colombia contra Bolivia)



Deportes