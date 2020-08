Messi, Duván, James y los fichajes bomba más esperados en el fútbol

El pasado domingo 23 de agosto, la temporada 2019-2020 del fútbol europeo finalizó oficialmente.



El triunfo del Bayern Múnich en la final de Champions League (1-0 contra el París Saint-Germain) le puso el punto a un año bastante particular y que estuvo marcado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Ahora, la atención se centra en el mercado de fichajes, que en algunos países finalizará en septiembre y en otros irá hasta octubre.



Aquí, un repaso de algunos de los movimientos que podrían registrarse, así como de los rumores que más fuerzan han tomado.

James Rodríguez

Real Madrid anunció en 2014 que James iba a integrar su nómina después de su protagonismo en la Copa Mundial de Brasil, celebrada ese mismo año. Foto: Real Madrid

Llegó al Real Madrid en 2014, en una transferencia de 80 millones de euros. Seis años y varios títulos (en los que no fue figura) después, lo único seguro pareciera ser que cambiará de ambiente.

​

En los últimos meses de competición, el propio James pidió no ser tenido en cuenta para los partidos, un deseo que se sumó a la actitud de su técnico, el francés Zinedine Zidane, de no usarlo mucho.



Su nombre ha estado relacionado con varios equipos, entre los que se destacan los italianos Juventus, Inter y Nápoles, Lazio; los ingleses Manchester United, Arsenal y Wolverhampton; y el turco Galatasaray. Este último ha causado especial atención porque allí juega Radamel Falcao. ¿Volverán a encontrarse?



Lionel Messi

Durante su carrera, ha ganado seis veces el Balón de Oro. Foto: AFP

El astro argentino no estaría contento con su situación en Barcelona, según el diario de su país 'La Nación'.



Un equipo con el que se le ha relacionado mucho, después de la derrota 8-2 contra el Bayern, en los cuartos de final de la Champions, es el Inter italiano. No obstante, el mismo medio argentino ha recalcado que lo más probable es que la 'Pulga' siga en España.



El equipo que quiera llevarse a Messi tendrá que pagarle al Barcelona 700 millones de euros, lo que cuesta su clausula de rescisión.



Thiago Silva

Antes de llegar al PSG, en 2012, Thiago jugaba en el AC Milan. Foto: AFP

El defensor brasileño Thiago Silva sale del París Saint-Germain (PSG) para empezar una nueva aventura en el Chelsea, de la Premier inglesa.



Según han informado varios medios especializados, Silva espera mantenerse activo al menos hasta la Copa Mundial de Fútbol de 2022, que podría ser su último torneo antes de retirarse.



Vale recordar que su traspaso marca el final de ocho años con el equipo francés, con el que, entre otros, sumó siete títulos ligueros en Francia y otras siete Supercopas locales.

Luis Suárez

Podría terminar en el Ajax, con el que ya había jugado. Foto: AFP

Luego de llegar al Barça en 2014 tras un acuerdo con el Liverpool por 81 millones de euros, la carrera del uruguayo continuaría fuera del conjunto azulgrana.



En España aseguran que el nuevo entrenador 'culé', Ronald Koeman, le informó que no contará con él para la siguiente temporada y su futuro estaría en el Ajax, club de Países Bajos y en el que ya estuvo varias temporadas.



De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Suárez es el tercer mayor goleador de la historia del Barcelona con 198 anotaciones.



Philippe Coutinho

Coutinho fue, en 2018, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, con 120 millones de euros que se pagaron al Liverpool. Foto: AFP

El brasileño deja Bayern Múnich después de ganar la Champions League y tendrá que volver a Barcelona, club dueño de su pase.



Se ha rumorado que Koeman contaría con él para la temporada 2020-2021, pero no se descarta ninguna opción, como ser prestado o vendido.

Arturo Vidal

Arturo Vidal también ha jugado en Bayern Múnich y Juventus, entre otros. Foto: Bundesliga

El chileno es otro que saldría del Barcelona, tras la llegada de Koeman y la reestructuración.



Para el caso de Vidal, 'Espn' dijo que el PSG "estaría dispuesto a abrirle las puertas". De todas maneras, dice el mismo medio, su salida sería menos complicada que la de Suárez.

Alfredo Morelos

Morelos inició su carrera en Colombia con el Independiente Medellín. Foto: EFE

El futuro de este atacante colombiano está en el limbo.



Su DT en el Rangers escocés, el inglés Steven Gerrard, lo criticó el pasado sábado 22 de agosto, tras el triunfo 2-1 sobre el Kilmarnock.



"Si veo personas que no están enfocadas no cuento con ellas. Tengo que tomar decisiones fáciles y Alfredo me lo puso fácil esta semana", dijo Gerrard



Por otro lado, el cordobés ha expresado su intención de salir del Rangers y, además, existe una propuesta del francés Lille que, sin embargo, no ha logrado ser concretada.

Duván zapata

Duván Zapata debutó en el América de Cali. Foto: AFP

El jugador del Atalanta podría "cambiar de casa", pues en las últimas semanas ha sonado para Juventus. No obstante, dice el diario 'Tuttosport', su actual club no descarta que siga allí la próxima temporada.

​

Según 'As', el precio por el que lo vendería Atalanta estaría entre los 50 y 55 millones de euros.



Según la 'Gazzetta dello Sport', Atlético de Madrid e Inter de Milán son otros clubes que han preguntado por el colombiano.

Thiago Alcántara

Alcantára acaba de ser campeón con el Bayern en la Champions. Foto: AFP

Tras ganar la Champions con Bayern, Alcántara saldría del cuadro alemán y su futuro estaría en Inglaterra, donde Liverpool, Arsenal y hasta el Manchester City se disputan su fichaje.



Tiene contrato hasta el 2021, ero él ya avisó que quiere algo nuevo en su carrera, por lo que el conjunto bávaro buscaría ganar algo de dinero con una posible venta. Sin embargo, su DT, Hansi Flick, dijo: "Tendremos que esperar".

Ivan Perisic

Perisic, otro campeón con el Bayern que podría cambiar de aire. Foto: AFP

Su préstamo en Bayern Múnich termina y el croata deberá volver a Inter de Milán, el dueño de su pase.



Desde Inglaterra lo desean, puntualmente el Tottenham Hotspur, pero nada está claro, ya que podría quedarse en Italia.

​

