James Rodríguez: ¿más dudas de su continuidad en Everton?

Previo al inicio de la Premier League de Inglaterra, James Rodríguez volvió a poner en duda su continuidad con el Everton, ahondando aún más en la incertidumbre de su destino futuro. Esta vez, expresó en un en vivo de Twitch que no tiene certeza si jugará en el arranque de las competiciones con el cuadro de la ciudad de Liverpool, tras haber disputado algunos encuentros de pretemporada.



Esto sucedió en un stream de este jueves en el que James estuvo con Ibai Llanos, Auronplay y Juan Guarnizo mientras jugaba Fallguys. El tema se tocó cuando el colombiano contestaba algunas preguntas de la audiencia y se habló sobre el próximo encuentro de los Toffees.



"De aquí a fin de mes puede pasar cualquier cosa, todavía no sé si juegue", expresó el número 19 del Everton. Inmediatamente, regresaron las especulaciones sobre si su futuro seguiría en Goodison Park o daría un nuevo rumbo.



El hecho toma aún más intriga porque Everton tiene que afrontar el compromiso liguero este sábado a las 9:00 a.m. (hora colombiana) cuando reciba al Southampton en el inicio de la Premier, donde también tendrá participación el zaguero central de la selección Yerry Mina.



Sumado a ello, también lamentó que el entrenador Carlo Ancelotti, con quien compartió en Real Madrid, Bayern Munich y en los Toffees, no estuviera más en el Everton dado que volvió al conjunto merengue en reemplazo de Zinedine Zidane. "Me has dejado sólo. No puede ser", dijo el cucuteño en tono de broma.



