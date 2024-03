James Rodríguez y Luis Díaz: la gran ilusión de Colombia para la Copa América

James Rodríguez no necesita mirar, intuye dónde está Luis Díaz. Le tira la pelota con la precisión del artista que es, con la certeza de que su compañero la recibirá y hará estragos con un amague descomunal, velocidad de liebre y un centro letal.

Así elaboraron el gol que Colombia le hizo a España en el reciente partido de preparación en Londres. Daniel Muñoz fue el autor con una acrobacia genial, pero quienes inventaron la acción fueron ellos, esa pareja explosiva que envidiaría cualquier selección. Con ellos, Colombia es más fuerte. Con ellos, Colombia se ilusiona para la próxima Copa América.

De altas y bajas

James y Díaz tienen sus altas y sus bajas, sus días buenos y sus días no tan buenos, como cualquier jugador. Cada uno vive con sus propios asuntos cotidianos: James tratando de probar en São Paulo que mantiene vigencia, que aún es diferente y único, tratando de convencer a los escépticos que ya no le creen.

Díaz afronta a diario la exigencia de jugar en el Liverpool, donde no le basta con jugar bien, debe jugar extraordinario. Y casi siempre lo hace. Ambos viven en sus mundos diferentes. James con sus habituales enfados, con sus malestares físicos, con sus aparentes distracciones. Lleva ya varios años sin estabilidad, enfrentando controversias y lesiones. A veces parece que el mejor James ya es historia, y de repente vuelve a ser el que es. Díaz vive un presente estable, lo único que sacude su entorno son los rumores sobre un posible nuevo destino.

De resto, juega casi siempre, hace asistencias, hace goles, no pelea con el técnico ni con nadie, de hecho es uno de los consentidos de Jürgen Klopp. Su desafío diario es consigo mismo, por superarse, por ser mejor de lo que es.

Los interrogantes comunes con James son sobre si tiene un nuevo amor, si se hizo otro tatuaje, si tiene alguna aparición en redes sociales, si sus negocios van bien... Con Luis Díaz lo más controvertido es la vida de rockstar de su papá, el entrañable Mane, pero no más. La vida privada de Lucho es realmente privada. Así son James y Díaz, tan diferentes, cada uno en lo suyo, pero cuando se encuentran en la Selección Colombia, sus talentos fluyen, y cuando se juntan, hacen crecer al equipo. Lo ilusionan.

El alma de la Selección

Si James fue el mejor jugador colombiano hace unos años (como cuando fue el goleador del Mundial de Brasil 2014), Díaz lo es hoy. Sus exigencias son diferentes, hasta que les suena el teléfono, contestan, es Néstor Lorenzo el que les habla con su voz sosegada, argentina, ‘estás convocado’, dice, y ellos sienten una alegría enorme, como si fuera la primera vez. Acuden al llamado, se ponen la ropa de la Selección y se esmeran por ser los mejores. Y en la reciente fecha Fifa, en los partidos contra España (1-0) y Rumania (3-2) –con victorias que ampliaron el invicto de Néstor Lorenzo a 18 partidos–, demostraron que son necesarios para los sueños que tiene la Selección en la próxima Copa América.

La llegada de ambos también es diferente. James llega a la Selección como quien llega al caluroso hogar después de una larga travesía bajo un terrible invierno, entonces encuentra chimenea, calor, cena, familia. Todo lo que extraña. En la Selección es acogido, querido y muy respetado. James es otro James. El mejor. Porque casi siempre deja sus dramas en la puerta de entrada de la Selección y se transforma en el mejor James.

Lo de Díaz es otra cosa. Si con James existe la duda de si va a estar o no en la convocatoria, por lo poco que juega en su club, con Díaz solo hay un interrogante: ¿va a jugar como en Liverpool?

Entonces llegan, James y Díaz se ven, se saludan, se tiran unos pases cómplices en el entrenamiento para recordar su afinidad, sonríen, hacen bromas, hasta que llega la hora del siguiente partido. Díaz está matriculado en la alineación titular. Nadie imagina la locura de jugar sin él. Y a él le pasa lo contrario que a James, a veces no le va tan bien con la Selección como en su equipo, a veces no alcanza ese fulgor que se espera. Tiene partidos normales, no malos, pero normales.

El país le exige más, que rinda más, que sea el mismo que juega en la Premier League. A veces incluso recibe ataques despiadados. Pero será titular siempre. En estos últimos partidos Lucho no hizo gol, por momentos se apagó producto de la asfixiante marca rival, pero le basta un instante, un espacio, para lanzar una de sus aventuras. Incluso ahora hubo una novedad. Lorenzo lo recibió con el brazalete de capitán, se lo dio para que Lucho asuma un liderazgo que todo el país le reclama. Lo claro es que Colombia cuenta con un jugador estelar.

Con James ya no existe la certeza de su titularidad. Ahora va al banco de suplentes, y eso parecería raro en otros tiempos, no hoy, cuando Lorenzo busca su once ideal para la Copa América. Pero tener a James ahí es una dicha. Pocos entrenadores pueden mirar al banco y encontrar semejante zurda esperando. Contra España fue suplente, pero cuando entró, el fútbol fluyó en la Selección, las conexiones, los ataques, la genialidad. James sacó su repertorio de ‘10’ y puso a jugar al equipo. Díaz lo admitió: “La entrada de James fuer vital porque teníamos más juego”.

La prensa española se rindió a esta pareja explosiva. Los principales diarios enaltecieron a Colombia y a sus dos símbolos. “Luis Díaz brilla y James revoluciona”, dijo el diario Marca. “James y Luis Díaz devoran a España”, dijo As. “James sintonizó a los cafeteros, Luis Díaz puso en jaque a la zaga española”, dijo Sport.

Ese mismo James al que a veces lo acorralan las críticas fue el que salió ovacionado contra Rumania –cuando fue titular– y el que convenció a Lorenzo tras la exhibición contra España: “James es un gran jugador, es un jugador distinto, está buscando su mejor forma y pensamos que lo ideal era que le rinda al equipo en el segundo tiempo, lo hizo muy bien. Siento que ha demostrado que tiene mucho para dar en la Selección”, dijo el DT. Y James, curtido y experimentado, sabe para qué sirve todo esto. “Estos partidos son importantes para la meta final, que es la Copa América”, dijo.

La mejor conclusión de estos amistosos es que Colombia tiene, además de un equipo afianzado y mentalizado en la victoria, a dos jugadores estelares que cuando se juntan alientan el sueño de pelear en serio en la Copa América: con ese James que se transforma en la Selección y que cuando se lo propone deslumbra y hace crecer a los demás, y con ese Díaz que es capaz de destrozar a cualquier defensa en un parpadeo. James no necesita mirar, lanza el pase y Díaz estará esperando. Juntos ilusionan a la Selección.