James y la lesión en los gemelos, su dolor de cabeza

Una vez más el jugador colombiano James Rodríguez presenta problemas en el soleo, una lesión que lo viene aquejando desde hace mucho tiempo, que ha sido el eterno dolor de cabeza para él.

En el partido contra el Manchester United del sábado pasado, James anotó un gol que ayudó al empate 3-3 y salió al minuto 69 del juego por precaución, como lo confirmó el propio técnico del Everton, Carlo Ancelotti.



Le puede interesar: (¡Gol de James! Vea el tanto del colombiano contra el Manchester United)



"Sabíamos de antemano que tenía unas pequeñas molestias en el gemelo y que podía jugar, pero que no estaría para el partido completo", dijo el técnico italiano en Sky Sports.



Ha sido el eterno problema del cucuteño. A finales de año pasado, James "sintió una molestia en el partido contra el Burnley, de la semana pasada. No se ha podido entrenar esta semana. Esperemos hacerle unas valoraciones. Tiene un problema en la pantorrilla (soleo) y prefiero no arriesgarlo”, dijo en rueda de prensa Ancelotti.



Desde el 2014, James ha venido sufriendo con estos problemas en el soleo. La primera vez fue una lesión muscular de grado 1 en el gemelo interno de su pierna derecha. Ese fue el campanazo de alerta.



A partir de ese año, ha sido común que el volante colombiano se lesione en esta parte de su cuerpo por lo menos una vez al año. Han sido siete las lesiones de pantorrillas que ha tenido desde el 2014, vistiendo las camisetas del Real Madrid, Bayern Múnich y ahora del Everton.



Sin contar estos siete días que lleva de incapacidad, este tipo de lesiones lo ha dejado 148 días por fuera de las canchas.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda comienza trabajos con la Selección Colombia)



La primera vez que se lesionó fue la de menor incapacidad, con tan solo siete días, pero con el paso del tiempo, ha llegado a estar hasta un mes sin poder competir.



Deportes