James Rodríguez se coronó campeón de a Copa de Brasil, su primer título con el Sao Paulo, club al que llegó hace apenas un par de meses. Sí, es verdad que no jugó ni un minuto en la final, pero ese no es un dolor de cabeza para la institución, que tiene completamente previstos sus costos y no, no tienen nada que ver con la suplencia.



Sao Paulo se embolsará cerca de 17 millones de dólares por este título, que da acceso a la Copa Libertadores y supone un gran alivio para las arcas. En un diálogo con Globoesporte, Carlos Belmonte, director deportivo, reveló que ese ni siquiera es el centro de costos al que se cargan los 2 millones de dólares que, dicen, gana el zurdo.



“No tuvimos ningún impacto financiero por retener a los jugadores y traer a Lucas y James. ¿Por qué? Por la multitud. El promedio de asistencia y recaudación que tuvimos durante este período se mantuvo hasta el punto que vimos que era posible aguantar. No queremos negociar con nadie ahora, nos vamos a contener”, expresó el directivo este lunes.

James Rodríguez. Foto: afp

Significa que los costos de James se pagan por taquilla, por todos aquellos que quieren ir a verlo en las canchas brasileñas, esas donde se convirtió en figura mundial en 2014.



De esta manera, desde el club descartan tener que vender jugadores para aliviar la carga económica, el objetivo es celebrar títulos, incluso con el colombiano sin siquiera salir del banquillo porque todo el dinero esté garantizado.



Ahora se habla de la compra de Caio Paulista, prácticamente cerrada, y de la continuidad del capitán Rafinha, quien estaría pensando en retirarse, pero le harán una tentadora oferta para que siga.

James será una de las cargas nominales grandes del momento, pero los títulos, además de gloria, traen fortunas que cubren todo. Quién diría que mientras en Colombia critican sus títulos en la suplencia, en Brasil no sufren por James, más bien lo disfrutan.

¿Cuál es el salario de James en Brasil?

James Rodríguez aterrizó en el Sao Paulo el pasado 29 de julio y su llegada generó gran expectativa en la hinchada del club, la cual es la gran responsable de poder pagar el multimillonario contrato al cucuteño.



Según la información del director deportivo del club paulista, James gana cerca de 2 millones de dólares al año, unos 10 millones de reales brasileños y cerca de 8.700 millones de pesos colombiano, esto sin contar las bonificaciones.



Además, el cucuteño, que tiene contrato con el Sao Paulo hasta julio del 2025, se estaría ganando casi 500 millones de pesos colombianos al mes.

