Mientras James Rodríguez trata de definir su futuro futbolístico, en el país se habla más de su vida personal que de lo que pueda hacer dentro del campo de juego.

Jugador del Al Rayyan de Catar, todo indica que el cucuteño no quiere seguir en ese fútbol y se desde hace varios meses se habla de que abandonará a ese club.



(Gerard Piqué: la foto que delata su infidelidad con Shakira)

(Egan Bernal habla del triunfo de Gustavo Petro: 'Esto es democracia')



James ha sonado para volver a la Liga Premier y el domingo se conoció el interés del Galatasaray de Turquía, en el que ya militó su compatriota Falcao García.



En cuanto a su vida privada, pues los rumores de con quién está, con quién sale es tema de todos los días, pero nada confirmado.

Frase célebre



Lina Tejeiro es una actriz colombiana, que en una entrevista en su canal de youtube expresó su admiración por el volante.



“Somos muy amigos, hace muchos años, la gente no lo sabe, desde que él estaba en el Porto o antes. Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un’ berraco’, echao’ pa’ lante. Excelente papá”, afirmó.



Y agregó: “Muy guapo por cierto, al James lo que es del James, el chino mete buenos goles, que venga y me meta uno, no mentiras”.



(Miguel Angel Borja ya tiene principio de acuerdo con River Plate)

(Gustavo Petro presidente: esta es la propuesta para el fútbol colombiano)



Deportes