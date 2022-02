Cada vez crecen más los rumores que relacionan al futbolista James Rodríguez con la cantante antioqueña Karol G.



Para los más escépticos, la cercanía entre ambos se empezó a vislumbrar cuando el futbolista tiñó su cabello de azul (como la artista). Y a pesar de que Rodríguez retomó el color negro de su pelo para venir con Colombia a la reciente fecha de eliminatorias, los indicios que lo vinculan a la regguetonera son bastante fuertes.



De hecho, portales especializados en entretenimiento han dado a entender que la relación va en serio. Tan así que, Daniela Ospina, la exesposa de James, ya habría dado su opinión al respecto.

La foto de ambos que está en boga

Gran parte de los rumores que pululan están basados en la foto que James Rodríguez compartió en sus redes sociales, con Karol G, en junio del año pesado. Además, Salomé, su hija, publicó también ese mismo día una imagen con la reguetonera.



(Le puede interesar: ‘El avioncito’: la banda sonora de Caimanes, grandes campeones del Caribe).

El 'respaldo' de Daniela Ospina

Luego de que los indicios cobraran fuerza, el canal 'Telemundo' planteó un singular sondeo en su cuenta de Instagram: "¿Crees que #KarolG y #JamesRodríguez harían buena pareja".



Y aunque Daniela Ospina no siguió el camino de muchos internautas que respondieron afirmativamente, sí dejó un 'me gusta' que ha sido interpretado como una señal de respaldo en redes sociales.



(Siga leyendo: Colombia: la millonada que se perdería por no ir al Mundial, según Fenalco).

Más noticias

La verdadera razón detrás del abrazo entre Falcao y Lautaro Martínez

Video: el inaudito cabezazo del 'Caballo' Márquez que despierta críticas

Egan Bernal: segunda foto y emotivo mensaje desde la clínica

DEPORTES