Parece mentira: Juan Fernando Quintero y James Rodríguez llevaban tres años y cinco meses sin coincidir en una convocatoria de la Selección Colombia. De hecho, nunca estuvieron juntos ni en la era Carlos Queiroz ni tampoco desde que Reinaldo Rueda comenzó su nueva etapa al frente del equipo.

Ahora, cuando las papas queman, cuando para Colombia es obligatorio ganar y cuando se depende de otros resultados para pensar en una posible clasificación al Mundial, Rueda decidió juntarlos, algo que no ocurría desde un partido amistoso contra Estados Unidos, el 11 de octubre de 2018, con Arturo Reyes como entrenador interino.



Pero antes de eso, estuvieron juntos en uno de los últimos partidos redondos de la Selección en torneos oficiales, la victoria contra Polonia en el Mundial de Rusia 2018 (0-3).



(Lea también: La Selección Colombia de amputados clasificó al Mundial de Turquía)

Quintero y James: caminos paralelos, sin cruzarse

Pasaron muchas cosas en todo este tiempo para que Quintero y James no se volvieran a ver juntos vestidos de amarillo. En marzo de 2019, Juanfer sufrió una lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, en un partido contra Independiente, y eso lo sacó seis meses de las canchas.



Mientras Quintero luchaba por volver, James estuvo un tiempo por fuera de la Selección Colombia. Después de jugar la Copa América de 2019, no volvió a ser convocado por Queiroz, en circunstancias que nunca se aclararon del todo.



En ese entonces, Rodríguez había regresado al Real Madrid y buscaba ganarse un puesto nuevamente en la estructura que ya había montado Zinedine Zidane.



En marzo de 2020 comenzó la pandemia de covid-19 y el fútbol se paró. La Selección apenas vendría a reunirse de nuevo en octubre de ese año, para el comienzo de la eliminatoria, y Quintero, que apenas volvía de su lesión, no fue convocado por Queiroz. Luego vino la debacle en Barranquilla contra Uruguay y en Quito contra Ecuador, que le costó el puesto al portugués.

James duró un año sin ir a la Selección Colombia

Quintero se fue al Shenzen de China a comienzos de 2021 y eso lo sacó un poco del radar de la Selección. James tampoco volvió: fue convocado para la Copa América y luego salió de la lista, por una supuesta lesión que el jugador luego desmintió.



El equipo tuvo que acostumbrarse a jugar sin ellos y así, llegó al tercer lugar de la Copa América de 2021, en la que apareció otro actor principal, Luis Díaz.



Rueda echó mano de Juanfer para las fechas triples de septiembre y octubre del año pasado, en las que se dio la que hasta ahora es la última victoria de la Selección en la eliminatoria, en el duelo contra Chile en Barranquilla, en el que Quintero tuvo una participación muy importante.



(Además: Luis Díaz: Klopp sigue elogiándolo, pero lo alienta a aprender inglés)



Para esos días, James, otra vez, cambiaba de aires: dejaba el Everton inglés, donde tuvo un paso agridulce, y llegó a un destino exótico, el Al Rayyan de Catar, donde tardó un mes para debutar y comenzar a tomar ritmo. Por eso, seguía por fuera de la Selección.



Cuando Rueda decidió darle una nueva oportunidad a James, en noviembre del año pasado, ahora el de los problemas era Quintero, que no podía salir de China por las limitaciones de la pandemia de covid-19. Y en enero, con Rodríguez de nuevo en la lista, Quintero tuvo problemas musculares. Por eso, apenas se vuelven a juntar.



¿Jugarán juntos otra vez? No parece tan probable, al menos por lo que se ha filtrado de la posible formación de Colombia. El recuerdo de lo hecho contra Polonia en el Mundial anima a juntarlos, bien sea en el dibujo tradicional de Rueda o con otras opciones para tratar de romper la sequía de gol de la Selección, que ya va en 646 minutos.



Lo más cercano, sin mover demasiado el equipo, es que Quintero vaya a un extremo y James juegue detrás del 9. Pero podrían actuar en un 4-2-2-2, con cada uno de ellos en las bandas y Díaz como segundo delantero.



Tres años y medio después, James y Quintero vuelven a estar juntos. Ojalá no sea demasiado tarde para lo que necesita la Selección.



DEPORTES