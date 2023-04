James Rodríguez y Radamel Falcao García no viven su mejor momento. El '10' y el '9' de la Selección Colombia no han encontrado el mejor ritmo de competencia en el último tiempo y su futuro es incierto.

En medio de las dudas que pesan sombre ambos íconos del equipo nacional, la Federación Colombiana de Fútbol decidió publicar un emotivo video en el que parece quedar sobre al aire la sensación de que el último baile de los dos con la camiseta de Colombia estaría cerca.



¿Un último baile de Falcao y James?

Foto: Capturas de pantalla

En un emotivo video publicado a través de las redes sociales de la Federación, aparecen imágenes de Falcao García y James Rodríguez en juego con la letra de la canción 'Yes to Heaven', de Lana del Rey.



Por el contraste entre los distintos momentos de las fotos, y lo sentido del texto de la letra, quedó en el aire la sensación de que podría ser pronto el último baile de ambos.



"Si tú bailas, yo bailaré... y si tú no, yo también lo haré", se lee en la publicación que rápidamente se ha llenado de comentarios nostálgicos.

DEPORTES

