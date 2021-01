¡De no creer¡ La injusticia que se cometió con James y Falcao

Los colombianos Falcao García y James Rodríguez no fueron incluidos en el equipo ideal de la Conmebol de la última década (2011-2020), que dio a conocer la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

James y Falcao han sido importantes por sus resultados y estadísticas, no solo en sus equipos durante ese tiempo, sino con el seleccionado colombiano, pero eso no fue suficiente para haber sido incluidos en la escuadra.



Le puede interesar: (Qué calidad la de James: golazo frente al Leicester)



Mientras en el listado figuran en su mayoría jugadores de Argentina y Brasil, la Federación no tuvo en cuenta a los futbolistas de Chile, Uruguay y Colombia.



Falcao fue clave, en su mejor época, con el Atl´tico e Madrid, y sus goles llevaron a Colombia a la clasificaciones mundalistas.



James, ni se diga, fue el goleador del Mundial de Brasil 2014, pero eso no fue suficiente para tenerlo en cuenta para el once ideal.



El equipo:



Portero: Julio César (Brasil)



Defensas: Dani Alves (Brasil), Thiago Silva (Brasil), Javier Mascherano (Argentina) y Marcelo (Brasil).



Volantes: Casemiro (Brasil), Ángel Di María (Argentina) y Lionel Messi (Argentina).



Delanteros: Sergio 'Kun' Aguero (Argentina), Paolo Guerrero (Perú) y Neymar (Brasil).



Deportes