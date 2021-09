James y Falcao: ¿por dónde se pueden ver sus partidos?

James Rodríguez y Falcao García son dos de los jugadores colombianos que la gente quiere seguir todos sus movimientos.



Ambos han llegado a nuevos equipos. El primero salió del Everton y llegó al fútbol de Catar, en el que firmó con la escuadra del Al Rayyan.



Su debut sería este lunes contra el Al Khor, aunque la presencia del cucuteño no ha sido confirmada por el DT, Laurent Blanc.



“Hace muchos días que no entreno por el viaje, quiero ponerme un par de días bien para poder jugar bien, porque en el futbol si no estás al 100 por 100 es duro. Entrenaré y luego la decisión vendrá del entrenador”, dijo Rodríguez.



¿Dónde se podrán ver los partidos del Al Rayyan en Colombia? Hasta ahora, ningún canal ha adquirido los derechos de ese campeonato. Bein Sports tiene los derechos, pero para una parte de África.



EL TIEMPO supo que ya hubo ofrecimiento a varios canales para contar con la señal, pero que hasta ahora no hay ninguna negociación avanzada.



El caso de Falcao García es distinto. Ya tuvo sus primeros minutos con el Rayo Vallecano en España y ha sido protagonista.



Su estreno fue con gol ante el Getafe, en el 3-0 de su escuadra, y volvió a anotar contra el Athletic, en un tanto que se celebró mucho, pues fue en el sexto minuto de reposición para el triunfo 1-2.



El samario no ha sido titular, las dos opciones en las que ha jugado lo ha hecho desde el banco.



Este domingo el Rayo tendrá partido contra el Cádiz, a las 11.30 de la mañana, el juego se podrá ver por Star +.



