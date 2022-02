Este jueves 10 de febrero, Radamel Falcao García, el máximo goleador de la Selección Colombia, cumple 36 años y sus compañeros de equipo lo felicitan con sentidos mensajes a través de redes sociales.



Por sorpresa para muchos, luego de que un sector de la prensa argumentara que el 'Tigre' tuvo una pelea con James Rodríguez luego de la derrota ante Perú en Barranquilla, el propio '10' fue uno de los primeros en hacerle llegar sus congratulaciones.



El mensaje de James

James, en la derrota ante Perú. Foto: Foto: Cristian Álvarez

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Rodríguez apuntó de entrada: "Feliz cumpleaños, hermano. Ya son muchos años juntos. Que cumplas muchos años más y que disfrutes mucho con tu familia. Te quiero mucho".



Luego, en la esquina inferior derecha de la fotografía, el futbolista del Al Rayyan, lanzó un sútil dardo sobre aquella versión de su supuesto choque con Falcao.



"Ah, y otra cosa, y estos días seguimos con la pelea", cerró Rodríguez.



En días pasados, una versión sobre un fuerte roce con Falcao, impulsada por el periodista Esteban Jaramillo, habría tomado fuerza en el país.



"El descontrol de James Rodríguez, increpando a la afición por el castigo con silbatina cuando, con resultados adversos y migajas de futbol, quebró la confianza de los hinchas, tuvo efectos colaterales lamentables. Su disgusto descontrolado, aquel día, continuó en el vestuario, donde chocó con Falcao, el goleador histórico, su amigo y protector de siempre, quien se caracteriza por su decencia", había apuntado el periodista Esteban Jaramillo en su más reciente columna de opinión, publicada en el portal 'Kienyke'.



Al parecer, según había explicado en su escrito el comunicador en cuestión, la inconformidad que los fanáticos de la Selección vieron en la cancha se trasladó al vestuario.



"Las iras del ídolo popular han tenido otras víctimas, especialmente entre futbolistas de reparto, quienes sin levantar la voz lo increpan. '¡Cállate! Aquí tú no eres nadie', les responde", escribió Jaramillo haciendo alusión a James Rodríguez.

Lo que dice otro sector del periodismo

Luego de que la versión de Jaramillo cobrara fuerza, varios periodistas compartieron su versión sobre lo que supuestamente habría ocurrido.



"Respetando fuentes, sobre el tema James-Falcao: Esteban (Jaramillo) dice un choque y lo confunden con una pelea. Cuando se pierde un partido en algún momento se choca, se dicen cosas, una pelea es otra cosa. Hasta donde sé eso no existió entre James y Falcao. Reclamos puede ser, oye por qué no fuiste a esa pelota... un choque, un roce, pero de ahí a que sea una pelea... esto es como un teléfono roto. Fue un choque y a mí me parece normal", dijo el periodista Juan Felipe Cadavid, reconocido como cercano a Falcao García, en su canal de Youtube.

La respuesta de Falcao

Luego del mensaje de James, Falcao no tardó en responderle. En su cuenta de Instagram, el Tigre le dijo al '10': "Hermano, muchas gracias. Te quiero mucho".



Y, al mismo estilo de Rodríguez, aprovechó la esquina inferior derecha para dejar un mensaje sobre el supuesto roce: "Vamos por el segundo round".

