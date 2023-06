James Rodríguez y Falcao García, dos de los símbolos de la Selección Colombia, no gozan del mejor presente. El '10' cucuteño y el 'Tigre' de Santa Marta actualmente no tienen la continuidad que desearían.

James, quien salió abruptamente del Olympiacos de Grecia en abril, aún no ha encontrado equipo. Falcao aún tiene contrato con el Rayo Vallecano de España, pero parece que no hay claridad sobre su futuro.



Y en medio de la incertidumbre que los rodea, surgió una opción que buscaría que vistan la misma camiseta. Lo llamativo es que no es en el fútbol profesional.



¿James Rodríguez y Falcao, al mismo equipo?

Falcao y james Foto: Instagram de James Rodríguez

A través de su cuenta de Twitch, el 'streamer' español Ibai Llanos manifestó que ya ha hablado con James Rodríguez y Falcao García para que jueguen en 'Porcinos', su equipo de la Kings League.



Aunque las normas de la liga 'amateur' que lidera Gerard Piqué no parecen diseñadas para tener a dos figuras en un mismo partido, Llanos no ocultó su atracción por los dos. Sin embargo, no confirmó su participación.

James y Falcao jugaron juntos en el Porto, de Portugal, y en el Mónaco, de la Ligue 1.

