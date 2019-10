Análisis: ¿Qué implica jugar sin James y Falcao?

Las ausencias de James Rodríguez y Falcao García en la convocatoria de la Selección Colombia para los juegos de preparación contra Chile y Argelia, el 12 y 15 de octubre, han levantado mucho polvo.

Las dos máximas figuras del fútbol colombiano en la actualidad vuelven a faltar, como en la pasada fecha Fifa, dejando muchas incertidumbres frente a la pertinencia de no contar con ellos en una etapa clave para la preparación del comienzo de la eliminatoria y la Copa América.



Carlos Queiroz, el seleccionador nacional, volvió a prescindir de ellos, tal como en los juegos anteriores contra Brasil y Venezuela. Hasta el momento, no hay explicación oficial sobre estas ausencias. EL TIEMPO conoció que el técnico prefirió no pronunciarse al respecto, para aguardar a la rueda de prensa que dará en Alicante (España), antes del amistoso contra Chile, cuando se referirá a estos casos particulares, si es que es consultado por ellos.



Mientras tanto, la versión que ha tomado fuerza es que los futbolistas habrían pedido al cuerpo técnico no ser citados, entendiendo que atraviesan momentos claves en sus respectivos clubes: Falcao en su adaptación al fútbol de Turquía con Galatasaray, donde ya le exigen goles, y James, quien está en lucha por un puesto en el Real Madrid, donde este sábado se llevó los elogios al anotar el cuarto gol –el primero en su regreso al equipo– en el triunfo contra Granada.

Falcao busca su primer gol en la Copa América en el partido contra Chile. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO.



Medios como 'Sport', de España, y el programa El Chiringuito, informaron en la semana que en este momento el objetivo de James es el club y por eso no va a la Selección, tal como pasó en la anterior fecha Fifa.



“Ha decidido que el Real Madrid tendrá la prioridad. Es por eso que no acudirá a los llamados de la Selección, para quedarse entrenando”, dice 'Sport'.



En el caso de James, la hipótesis de una lesión quedó descartada porque este sábado jugó e hizo gol, luego de que el pasado martes no fuera citado para el juego de Liga de Campeones contra Brujas. El DT Zidane dijo entonces que estaba “tocado”. Pero al siguiente día, hizo parte de las prácticas.



Falcao sí quedó descartado del partido del sábado en la liga turca por una molestia no específica, aunque el martes, cuando salió la convocatoria de Queiroz, actuó con normalidad en el Galatasaray. En su caso, hay menos certezas de la razón real de su ausencia en la Selección, pero no es extraño que también haya preferido priorizar su adaptación en su nuevo club, que no ha revelado cuál es la molestia física que tiene.



Trabajar sin los símbolos

El debate que se ha generado es sobre la pertinencia de que los dos símbolos de la Selección se ausenten en una etapa clave para que Queiroz defina y profundice sus ideas.



Hay opiniones que no consideran prudente la ausencia de los futbolistas, sobre todo la de James.

James debe pensar que la Selección es la que le ha dado la oportunidad incluso de llegar al Real Madrid; se debe más a la Selección

“Sí afecta que no estén. La construcción de juego se da desde el inicio, y más ahora que él (Queiroz) está conociendo a los jugadores. Uno es consciente de que ellos deben ser a los que más conocen internacionalmente, pero de todos modos en la interacción con los demás, en cómo se ven en el equipo armando cosas diferentes a las de antes, me parece necesario que estén. Ahora, si es verdad que el jugador ha pedido no ir para priorizar el club, porque eso no lo sé, no estaría bien. Él (James) debe pensar que la Selección es la que le ha dado la oportunidad incluso de llegar al Real Madrid; se debe más a la Selección”, dijo Suárez.



El DT Javier Álvarez, exseleccionador de Colombia en 1999, no considera que sea un tema de alarma. Al contrario, piensa que si es una decisión consensuada, la Selección puede verse beneficiada.



“El cuerpo técnico está respetando las decisiones de James y Falcao, y a la vez está buscando otras alternativas de construcción de su modelo de juego, observando otros esquemas tácticos. En teoría, lo que ambos jugadores están buscando es adaptarse pronto a sus equipos para elevar su desempeño en la Selección”, dice Álvarez.



Es una mirada similar a la que tiene Julio Comesaña, exmánager de la Selección Colombia y actual DT del Junior, quien considera que este tema se debe manejar con inteligencia para no afectar a las partes.

Creo que es importante lograr acuerdos que no perjudiquen a las partes

“El entrenador evalúa los argumentos por los cuales los futbolistas hacen la solicitud de no ser convocados para determinados juegos, y si considera que estos tienen el valor necesario para otorgar el permiso, lo hace, y si no, lo niega. Creo que es importante lograr acuerdos que no perjudiquen a las partes”, opina.



Aunque se trate de amistosos y todavía falte tiempo para la eliminatoria, la preocupación existe porque se trata de los dos referentes de la Selección: James, el crac del momento y sobre quien gira la idea de juego de Queiroz, y Falcao, el goleador histórico y capitán. El técnico Suárez opina que son casos diferentes.



“No sé qué idea tenga Queiroz. James puede ser prioridad y Falcao no tanto, mirando el funcionamiento de Duván Zapata. Se tienen que mirar como casos diferentes. Pero si uno quiere armar su equipo, uno querrá tener a los jugadores más importantes siempre”, insiste.



Colombia afrontará esta fecha Fifa sin James, quien demostró que tiene su mente en el Real Madrid, lo que podría ser beneficioso para la verdadera competencia de la Selección, y sin Falcao, quien a sus 33 años podría estar dando ventajas ante los otros delanteros que vienen atrás suyo pidiendo pista.



