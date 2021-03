James sigue siendo centro de elogios en Inglaterra

James Rodríguez no juega, está lesionado, busca con tranquilidad su mejor forma con un trabajo de recuperación, pero eso no ha sido problema para que sigan los elogios hacia él.

El colombiano ha anotado cinco goles y cuenta con ocho asistencias y en poco tiempo se ha ganado el cariño de los seguidores del club y de sus propios compañero.



Ben Godfrey es un joven defensa que llegó al Everton hace seis meses, se ha ganado la confianza del DT, Carlo Ancelotti, y soltó una perla dirigida al colombiano.



"Sobre la zurda de James y dejó claro que puede solucionar cualquier cosa con ella", dijo el defensa.



Y agregó: "Tiene tanta sensibilidad en el pie izquierdo que puede destrabar cualquier cosa con él".



Godfrey tiene 23 años y llegó al Everton en busca de consolidarse y lo ha conseguido. Advierte que la lucha no ha sido fácil y que su meta es llevar al equipo a lo más alto.



"Me estoy desarrollando y aprendiendo con estos jugadores todos los días y la jugada ha funcionado perfectamente. No me gustaría estar en ningún otro lugar. Todo lo que represento como jugador y persona coincide con el Everton, la afición y el club en su conjunto",señaló.



