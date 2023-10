James Rodríguez, la figura contra Uruguay, destrozado por Carlos Antonio Vélez

James Rodríguez tuvo su reivindicación con la Selección Colombia, en el empate 2-2

contra Uruguay este jueves en Barranquilla.



(Le puede interesar: James Rodríguez: su graciosa reacción al ver una foto suya de 2014: 'más arrugadito')



James no solo hizo un gol, el primero del partido con gran gesto técnico, sino que fue importante en la creación del equipo, distribuyendo juego y mostrando un nivel alto despertó elogios incluso del técnico rival, Marcelo Bielsa, quien admitió que se sorprendió por el nivel del volante.



Sin embargo, aunque James salió coreado de la cancha y aplaudido por los aficionados que le reconocieron su buen desempeño, no dejó contentos a todos.



El periodista Carlos Antonio Vélez hizo en su cuenta de X su balance del partido que jugó James y no tuvo elogios sino por el contrario críticas.



Vélez manifestó que lo de James fue un partido "decente", pero le hizo críticas, normalizando la actuación del jugador.

La crítica de Vélez

James Rodríguez Foto: Mauricio Dueñas. Efe

"Sobre @jamesdrodriguez es fácil también el diagnostico. Hizo un partido muy decente. Mucho para lo que ya puede producir. Su técnica siempre ha sido sobresaliente pero sus faltantes en marca y estado físico logró disimularlos. Por lo menos intentó marcar y eso es mucho. Buen gol como también el de Uribe, más rendidor y útil pero también mas criticado"., empezó Vélez.



Luego, el comentarista expresó: "Da sí mucha pena ver en el rictus de angustia en su rostro todo el esfuerzo que está haciendo para intentar cumplir. Pasó el examen entendiendo que como alternativa cuenta y pare de contar. No se puede en el fútbol de elite hoy “construir un equipo” para que un jugador brille o sobresalga. Hoy los jugadores deben estar al servicio del equipo y no el equipo al servicio de un jugador (salvo Messi y quien sabe). Eso debe estar claro!".

En otro trino Vélez intentó defender el partido de Luis Díaz y argumentó que jugadores como James, Borré y Fabra no le ayudan lo suficiente como si pasa con los jugadores del Liverpool.



Además, criticó erl planteamiento de Néstor Lorenzo. "Es el partido más flojo que le he visto a Colombia en la era Lorenzo”, fue la primera sentencia de Carlos Antonio en el programa ‘Planeta Fútbol’ en Win Sports.



Luego apuntó contra el DT argentino: “Planeó mal, cambió mal, dirigió mal, y no recompuso, descompuso”.





