James vuelve a poner en duda su regreso a la Selección Colombia

James Rodríguez hizo una nueva transmisión en la plataforma Twitch, en la que habló de su presente en el Everton, dónde va a jugar esta temporada y su futuro con la Selección Colombia.

James volvió a poner en duda su regreso a la Selección para la eliminatoria. "No sé si jugaré las Eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora", dijo.



"De acá a seis años, quién sabe qué pueda pasar. Pero hay que tener gente buena al mando, que sean serios y hagan las cosas bien".

TWITTER

"Siempre deseándoles el bien a mis compañeros, son tres partidos en la fecha, ¿no?, duro; pero ojalá salga todo bien, y para que Colombia vuelva a la Copa del Mundo, siempre tenemos que estar porque tenemos mucho talento. Así estén o no los que están ahora, Colombia siempre tiene que estar, cada cuatro años, hay que mentalizarse para eso”, agregó.



A la pregunta de que si sería técnico de la Selección, James respondió: "En un futuro... ¿entrenador de Colombia? Sí, ¿por qué no? De acá a seis años, quién sabe qué pueda pasar. Hay que hacer bien las cosas con los jugadores jóvenes. Pero hay que tener gente buena al mando, que sean serios y hagan las cosas bien".



James sigue sin tener claro su futuro, aunque todo indica que seguirá en el Everton. Eso sí, dijo que cada vez se sentía mejor físicamente. "Me estoy sintiendo muy bien. Me siento en condiciones para poder competir ya, sea acá o en otro lugar, aún no sabemos. Estoy enfocado en estar cada día mejor", aseguró.



El colombiano fue titular el sábado, en un partido amistoso contra el Manchester United. Jugó 45 minutos y su equipo cayó 4-0.



"Jugaron con nosotros, nos metieron cuatro. El domingo entrenamos y hoy (lunes) tuvimos el día libre. Ya empieza la Premier el finde, a ver qué pasa", dijo. "Qué pela nos dieron, menos mal era un partido amistoso. No me gusta perder, pero ya que pasaron dos días lo toma uno como más tranquilo, era un partido amistoso y hay que aprender de eso", explicó.



James jugó un rato al Fifa, con el PSG, en el que ya incluyó como jugador del club francés a Lionel Messi. Esta vez no quiso hablar de la situación del argentino. Este martes hará una nueva transmisión, esta vez junto a Yerry Mina.



