Después de 40 días de haber jugado su último partido oficial con el Olympiakos, James Rodríguez sigue esperando para decidir cuál será su futuro deportivo y conocer con qué club va a jugar en la próxima temporada.

El goleador del Mundial de Brasil 2014 salió abruptamente del club griego, con el que acordó la rescisión de su contrato tras diferencias con el técnico encargado del equipo, José Anigo, quien lo reemplazó en el intermedio del clásico contra el Panathinaikos.

Desde entonces, James Rodríguez ha venido entrenando en solitario buscando mantenerse en forma para cuando tenga la oportunidad de llegar a otro club, preferiblemente en Europa.



Botafogo, de Brasil, era el equipo más interesado en contar con sus servicios, pero las negociaciones no tuvieron ningún avance significativo.



Mientras consigue club, James sigue mostrando su habilidad para los negocios y este viernes inauguró un restaurante de su propiedad, Arrogante, ubicado en el norte de Bogotá.

James se viste de nuevo con el uniforme de la Selección Colombia

Este viernes, James Rodríguez sorprendió con unas publicaciones en las que se lo ve entrenando en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, utilizando la ropa de entrenamiento de la Selección Colombia.

James Rodríguez, con su hijo, Samuel, en el camerino de la sede deportiva de la Federación. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

"Como en casa. 👌🏼 like at home", escribió James en su publicación, que incluye cuatro fotografías en la que se lo ve trabajando con balón en una de las canchas de la sede deportiva de la Federación.



En una de esas imágenes, a James se le ve cargando a su hijo, Samuel, después de terminar la práctica en solitario.



Adicionalmente, James montó en una historia en instagram una fotogragía junto a Samuel, mientras se ponía la ropa de entrenamiento de la Selección.



"MI amigo de entrenamiento hoy", escribió James, en una publicación que generó miles de reacciones de sus seguidores, que en su gran mayoría lo están apoyando a la espera de que decida cuál será su próximo club.



James estuvo en el partido que la Selección Colombia empató contra Corea del Sur (2-2), el pasado 24 de marzo. Ese día marcó el primer gol del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, con el que llegó a 26 anotaciones para afianzarse como el segundo máximo anotador de la historia de la Selección, solo superado por Radamel Falcao García, quien lleva 36.



Sin embargo, cuatro días después, James no apareció ni de suplente en el encuentro que Colombia le ganó 1-2 a Japón.



Cabe recordar que la Selección Colombia jugará dos partidos amistosos en la fecha Fifa de junio: el 16 de ese mes enfrentará a Irak y cuatro días después jugará contra Alemania. ¿Lorenzo llamará a James para esos partidos?



