James ya entrenó con el resto del Bayern, en espera de su reaparición

James Rodríguez, que el pasado martes reunió entrenamientos de campo tras la lesión muscular que sufrió, entrenó este jueves con el resto del Bayern Múnich, según confirmó el propio DT, Niko Kovak.

"James entrenó por primera vez con el equipo nuevamente", dijo el entrenador en la rueda de prensa, antes del duelo de este sábado contra el Leipzig.

Sin embargo, su regreso a las prácticas no significa que vaya entrar en la convocatoria para el partido. "Va demasiado rápido, tenemos que esperar", aseguró el entrenador respecto a la situación del volante.



James sufrió un “endurecimiento muscular neurogénico”, que lo sacó del partido contra el Nuremberg el pasado 28 de abril, por la fecha 31 de la Bundesliga.



Mientras tanto, este jueves se conoció que el futbolista solicit´po una reunión con el director deportivo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, para habalr de su futuro. Mientras se especula que su nuevo posible destino sería el PSG francés.



El Bayern no podrá contar el sábado con el portero Manuel Neuer, en el duelo en el que puede coronarse campeón, y tiene además la duda de Javi Martínez debido a un golpe en la pantorrilla. "Manuel Neuer no viajará a Leipzig. Esperamos que pueda entrenar la próxima semana y estar disponible para los dos partidos siguientes", dijo Kovac.



El Bayern tendrá, después del sábado, todavía un partido en la Bundesliga además de la final de la Copa de Alemania, también ante el Leipzig. Con respecto a Javi Martínez, Kovac dijo que hoy había tenido que permanecer al margen del entrenamiento. "Si causa baja nos hará mucha falta. En partido así es muy importante porque hay que cortar los contragolpes", dijo Kovac



