El futuro de James Rodríguez es incierto, pero mientras eso pasa, mientras resuelve su situación, pues tapa bocas entrenando con el Al Rayyan, de Catar.

El domingo, en la mañana colombiana, un mensaje del periodista neerlandés Martijn van Zijtveld, de la reputada cadena 'ESPN', dio a entender que Rodríguez podría ser nuevo jugador del PSV Eindoven de Países Bajos, club en el que jugó hace un par de años el también colombiano Santiago Arias.



Nada claro

James ha sonado para regresar a la Liga Premier, al fútbol de Brasil y hasta el argentino, pero este tema no se ha confirmado, ningún rumor se ha cioncretado y las partes no han hablado.



james, por su parte, en su último mensaje en redes, se refirió a la final del primer torneo del año en el fútbol colombiano entre Tolima vs. Nacional, pero no a su futuro.



Sin embargo, eso no parece tan cierto. Tras el eco generado, el Al Rayyan catarí, el equipo con el que James Rodríguez mantiene contrato vigente, respondió con una serie de fotos en las que daría a entender que el '10' cucuteño no está en Países Bajos, como daba a entender el reportero.



A través de sus redes sociales, tras el eco de la información de prensa europea, Al Rayyan publicó una serie de videos y fotografías del que sería su entrenamiento del día.



En ese material, precisamente, James Rodríguez se roba todo el protagonismo.



