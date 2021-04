James, listo para reaparecer, 44 días después: ¿cómo volverá?

Ya han pasado 44 días y cinco partidos sin que James Rodríguez esté en la cancha. Sus molestias físicas lo obligaron a parar a mediados de febrero y a ausentarse en partidos claves del Everton, para recuperarse bien, según él mismo dijo. Este lunes podría ser su esperado retorno, en el juego contra Crystal Palace. Al menos, el DT Carlo Ancelotti dijo que el colombiano ya está bien.

La espera ha sido larga. Y lo que viene ahora es que James puede recuperar muy rápido su mejor forma física y futbolística, lo que no es fácil dado el prolongado tiempo que estuvo ausente.



No se sabe con exactitud cuál fue el problema que lo obligó a parar. Este año ya ha tenido dificultades en las pantorrillas, concretamente en el sóleo, que ha sido una de sus recurrentes lesiones. Pero su más reciente molestia conocida fue por un golpe en el tobillo izquierdo, sufrido en el juego contra Liverpool.

Falta a James en la Prmeier League. Foto: EFE

¿Que cómo va a volver y cuánto va a tardar en alcanzar su nivel? Es una incógnita. Diego Barragán, experimentado preparador físico y entrenador colombiano, con paso por la Selección Colombia, opina que ahora lo más importante es que su proceso de recuperación haya sido el adecuado.



“Gran alegría que James vuelva al campo. Los jugadores de élite siempre tienen que estar. Espero que hayan hecho el proceso de la mejor manera, porque no es salir del departamento médico a la cancha, porque si fue así, vuelve al departamento médico, se vuelve un ping-pong. Cuando uno se lesiona tiene que primero volverse a acondicionar, volver a hacer partidos de competencia no de alto nivel, sino poco a poco en los entrenamientos, y llegar a la competencia cuando haya cumplido ese ciclo, que puede durar de 6 a 8 semanas de ese acondicionamiento. Después de estar inactivo hay que volver a reforzar la condición para que llegue en el mejor nivel”, explica.

James se lesionó el 20 de febrero, hace seis semanas, regresó a los entrenamientos grupales el pasado 25 de marzo, y desde entonces, aprovechando el periodo de partidos internacionales, en los cuales no hubo eliminatoria suramericana, trabajó en su puesta a punto.



El viernes, Ancelotti dio un parte positivo: “James está bien, en buenas condiciones. Se entrenó bien en el parón internacional y está motivado. Su físico es bueno en este momento. Va a poner más calidad en nuestro juego de ataque”.



El futbolista ha manifestado que quiere estar lo mejor posible en la recta final de la temporada, para ayudar al Everton a buscar su clasificación a la Liga de Campeones, y para llegar en el mejor nivel a la Copa América, que será en poco más de dos meses (11 de junio), y también a los partidos de la eliminatoria programados para junio.



El tiempo es suficiente, según Barragán. “Si la recuperación fue bien, él volver a jugar, y se acondiciona, da el tiempo suficiente para jugar la Copa América. Es bueno tener dos meses para que James nos dé alegrías”.



Everton vs. Crystal Palace

Hora: 12 m

TV: ESPN



DEPORTES

