James Rodríguez no fue de la partida en la goleada 6-0 contra Levadiakos en la Superliga de Grecia, pero hay buenas noticias para el colombiano.

Fue su tercera ausencia tras reportar molestias musculares, lo que Ancelotti llamaba 'little problem' que de 'little' tiene muy poco cuando se habla de la salud del zurdo. Siempre se alargan los tiempos en su caso.

Habló el técnico

​Sin james, su club derrotó a Lamia (3-0), empató con Panathinaikos (0-0) y goleó a Levadiakos (6-0) y se puso a tres del líder, AEK.



Precisamente, el partido contra este último se aplazó, debido al grave choque entre dos trenes que dejó varias víctimas.



¿Cuándo volverá el colombiano? Lo que se sabe es que podría ser el 12 de marzo, en el juego postergado contra el AEK.

James Rodríguez Foto: Twitter: @olympiacosFC

Eso idica que ajustará un mes de baja, pues el 13 de febrero estuvo por última vez en cancha.



En Grecia se dice que el técnico Míchel no quiere apresurarlo para no perderlo por una temporada más larga y que eligió la paciencia sobre la necesidad. Las dudas, en todo caso, se mantienen.



