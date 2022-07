A hoy, el futuro deportivo de James Rodríguez es una incertidumbre. Aunque el '10' colombiano ha hecho parte de la pretemporada del Al Rayyan, de Catar, todavía no es seguro que afronte la segunda mitad del año con la camiseta de ese club.

La prensa extranjera no se cansa de situar a Rodríguez en distintos equipos. Se ha hablado de la Roma, del Porto y de otros más. Sin embargo, todavía no se define su paso a ninguno de esos clubes.



A la espera de saber a dónde irá a parar James Rodríguez, el talentoso volante sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que 'el James de hoy reacciona al James de ayer', cuando brillaba en el Real Madrid. Sus reacciones, de orgullo y sorpresa, ilusionan a sus fanáticos.



James, frente al espejo: 'Como fue...'

Entrenamiento de James Rodríguez con Real Madrid. Foto: EFE

En su cuenta de TikTok, James decidió reaccionar en video a un compendio de sus mejores momentos con la camiseta merengue.



En la grabación se le ve a Rodríguez hacer todo tipo de gestos de orgullo al 'viajar en el tiempo' y ver los grandes partidos que tuvo con el Real Madrid, equipo que hace unos días lo incluyó en su lista de leyendas.



"James Rodríguez llegó al Real Madrid procedente del Mónaco en el verano de 2014 tras despuntar con Colombia en el Mundial. Jugador muy técnico y con un golpeo espectacular con la zurda, regaló a la afición madridista goles increíbles y grandes registros como asistente. Uno de sus tantos en la cita mundialista de Brasil fue elegido Premio Puskas como el mejor gol de 2014", se lee en la distinción del club español a James.



Ahora, en esa grabación de dos minutos y 40 segundos, que está acompañada por la canción 'As it was' ('Como fue', en español), de Harry Styles, Rodríguez apuntó:



"Siempre se puede mejorar, solo confía".



Los comentarios de los seguidores de Rodríguez son igual de emotivos que sus reacciones en el video.



"Volverás a Europa", "Sigues siendo el mejor", "Ojalá no te hubieras ido", son algunos de los comentarios más populares.

