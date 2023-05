James Rodríguez es tendencia en Colombia. El volante cucuteño es noticia por cuenta de la información que lo acerca al Besiktas de Turquía y los ecos que dejó su reciente entrevista con 'Win Sports'.

El '10' de la Selección, que oficialmente está sin equipo, ha causado mucho alboroto por incluirse en el 'top 3' de los mejores jugadores colombianos de la historia. Y, en medio de ese alud, se conoció un video de su entrevista que no se vio en televisión.



En la grabación, una sola pregunta: '¿James se quería vengar?'.



James Rodríguez: la 'jugadita' que puso a temblar a periodistas

James Rodríguez. Foto: Capturas de Win Sports

En la entrevista con 'Win', James Rodríguez sorprendió con un par de preguntas para los periodistas. Y, según han publicado sus entrevistadores, eso no estaba preparado.



En un video revelado por la propia Andrea Guerrero, comunicadora que lideró la entrevista, se ve el reclamo que le hicieron Eduardo Luis y ella al '10' por su 'jugadita.

“¿Por qué me estaba haciendo preguntas, se iba a desquitar?”, le dijo Guerrero.



"¿Se iba a desquitar", insistió, según se ve en el video.



Rodríguez respondió: “¿Cómo? Si fueron preguntas suaves, como las que me hacen a mí”.



Luego, Eduardo Luis comentó: “Yo me puse nervioso”.



Andrea Guerrero profundizó: "¡Me puso nerviosa!".



Más tarde, Eduardo Luis finalizó: “Yo sí me puse nervioso, parce. Estaba azarado de que me fuera a preguntar o me preguntara una de quién es hincha, me embalaba, en serio...”.



La sonrisa de James Rodríguez cerró la escena.



