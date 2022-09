Ni bien llegó y ya recibió un primer golpe: James Rodríguez presenció la primera derrota del Olympiacos 0-3 ante el Friburgo, por la Europa League, este jueves.

La derrota del Olympiacos

Foto: Instagram James Rodríguez, @olympiacosfc

Su nuevo equipo, Olympiacos de Grecia, fue goleado en su casa por 0-3 a manos del Friburgo alemán, que demostró siempre su superioridad y no tuvo piedad.



Muy temprano Höfler abrió la cuenta y sorprendió a los de rojo y blanco, que tenían casa llena por el duelo del grupo G de Europa League que tenían que ganar para mantener la ilusión.



Lo preocupante es que no hubo reacción y en cambio los alemanes hicieron lo que quisieron ante la pasividad de la zaga: el segundo gol, por ejemplo, fue de puro aguante de Gregoritsch, quien hizo sombra con su enorme humanidad hasta que se acomodó y definió, a los 25 minutos.



El tercero caería pronto, a los 52, otra vez de Gregoritsch, un mazazo del que ya no se recuperó el dueño de casa, a pesar del ánimo de sus hinchas y ante la mirada atónita de Marcelo y James en el palco de honor. Solo dos disparos a puerta hicieron los griego, por 8 de su oponente.



De esta manera, Olympiacos es último de su zona en la Europa League, sin puntos y con -4 en la diferencia, mientras Friburgo, con 6 unidades, es el más fuerte del grupo. Nantes y Qarabag, con 3 unidades cada uno, completan el cuadro. Una pena que esa puerta haya empezado a cerrarse tan pronto, y sin siquiera jugar, para el colombiano, pues en esta competencia solo avanza el primero directamente.

James, con Marcelo, en la tribuna

El juego entre el Olympiacos y el Friburgo por Europa League contó con la presencia de James Rodríguez, quien estuvo en la tribuna junto a Marcelo, su excompañero en el Real Madrid y ahora amigo de filas en Grecia.



Así se vio en la transmisión de ESPN.

La ovación al '10'

Foto: Captura de pantalla ESPN

El cucuteño fue ovacionado en el momento en que su presencia fue destacada en el estadio.

Primera ovación a James Rodríguez en el Olympiacos. pic.twitter.com/CULFC9ahOs — Kevin Montien (@MontienKevin) September 15, 2022

