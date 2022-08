Pasan los días y James Rodríguez sigue sin jugar, sin tener actividad, sin irse del Al Rayyan, y sin claridad sobre qué le deparará su futuro.

La situación de James

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez en Al-Rayyan Foto:

En medio del misterio sobre sus ausencias en el comienzo de la liga de Catar con el Al Rayyan, al fin hubo un pronunciamiento formal desde el club, en torno a la situación del jugador colombiano.



Ali Salem Afifa, vicepresidente del club analizó el presente del equipo respecto a su flojo arranque de temporada.



Pero el tema que no podía evadir era el de James, y sus ausencias en el Al Rayyan. “La estrella colombiana James Rodríguez está mejorando de una lesión y está cerca de regresar a los estadios”, afirmó en declaraciones a Bein Sports.



El dirigente confirma que James sigue en su etapa de recuperación de una nueva lesión que no le ha permitido regresar a la competencia.

Otra versión confirma la lesión

Hamad Al-Enezi, jefe de prensa de Al Rayyan, confirmó esta información, en diálogo con Alkass Sports Channels. Aseguró que la ausencia de James se debe a la lesión, negando que haya diferencias entre el jugador y el club.



“La ausencia de James Rodríguez en el equipo se debió a una lesión y no a problemas con el club”, informó.



James no juega un partido oficial desde el 5 de marzo de este año. Las lesiones siguen mermando su condición física. A pesar de estar en la pretemporada con el equipo, no ha aparecido en los primeros partidos de la temporada, lo que ha despertado muchos interrogantes.



Además, es sabido que el jugador tiene la intención de marcharse a otro club, por lo que los próximos días serán decisivos, pues está por cerrar el mercado europeo.



DEPORTES

Más noticias de deportes