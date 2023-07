James Rodríguez sigue en espera de definir su futuro deportivo, tras su salida desde el mes de abril del Olympiacos de Grecia.



James ha pasado un largo periodo en Colombia, donde ha tenido diferentes actividades aprovechando su para deportiva.



El futbolista ha inaugurado negocios comerciales, a visitado centros comerciales. Además, ha tenido intenso trabajo personalizado de entrenamiento deportivo, en gimnasio y en campo.



James ha difundido constantes fotos en sus redes sociales sobre su actividad diario, con varios entrenamientos en los que muestra que se mantiene físicamente en espera de que se aclare su futuro.

James, en Miami

Mientras tanto, james emprendió un viaje relámpago hacia Miami, ciudad a la que se desplazó este martes.



En fotos publicadas por el mismo jugador, no solo se lo ve en su jet privado, sino que mostró imágenes de su visita a la ciudad estadounidense, en las que se lo ve acompañado de su hija Salomé.



Al parecer se trata de un viaje de ocio, pues James aparece en las fotos caminando por la ciudad con su hija, y otra en un restaurante.



Sin embargo, su viaje a Miami despierta interés, pues no es un secreto que esa es la ciudad que acapara por estos días el mercado de fichajes de la MLS, tras la llegada de Lionel Messi y Gerardo Martino al Inter.



De hecho, sus fotos no tardaron en recibir comentarios de aficionados que claman para que James fiche por el equipo de Miami.



"Sera q vas a terminar en el @intermiamicf jugando con Lio?", se pregunta un aficionado.



"Play for inter Miami please James", dice otro. Y "Inter Miami loading".

Por ahora, no es más que un viaje de esparcimiento que el jugador se ha dedicado a retratar en sus postales.



