James Rodríguez la rompe: vea el par de golazos en el entrenamiento del Sao Paulo

Ya se sabe que el colombiano James Rodríguez no las tiene todas consigo en el Sao Paulo, que debe luchar para encontrar su gran novel y ser titular indiscutido.

El volante de la Selección Colombia entrena fuertemente para eso, para ganarse la confianza del nuevo técnico.



Demuestra lo que es

Precisamente, Thiago Carpini, que llegó inesperadamente al equipo tras la salida de Dorival Junior, que se fue a dirigir a la selección de Brasil, sabe las condiciones de James, pero advierte que se tiene que adaptar.



“Es un ‘10′ centralizado, que tenemos que adaptar para sacar lo mejor de él. Tiene un rol más específico, los demás tienen más alternativas, una variedad de roles”, dijo el DT.



Y agregó: “Me gusta un juego más imponente, un juego más apoyado, con posesión. No me gusta mucho este juego de balón largo, un saque de meta”.

¿Sentenciado?

Muricy Ramalho, que tuvo un paso por el Real Madrid y que hoy hace las veces de coordinador deportivo de Sao Paulo, no ocultó su debilidad por James y lanzó un mensaje que ilusiona a los hinchas del club, pero también le lanzó un dardo.



"James es un jugador espectacular, único, lo vemos entrenar todos los días, es algo espectacular. El fútbol brasileño hoy es muy intenso, no es solo la parte técnica, la parte física es fundamental", dijo.



Sin embargo, fue fuerte al señalar que el cucuteño no las tiene todas consigo en el club y que debe esforzarse más.

James Rodríguez y , el nuevo DT del Sao paulo. Foto: Archivo EL TIEMPO EFE

“Cuando va a Colombia le va muy bien porque ya está adaptado al estilo de juego, allí el entrenador crea un plan de juego para él. En São Paulo no es posible”, le dijo a CNN Brasil.



En el último entrenamiento, James fue protagonista de dos golazos con los que dice ‘presente’ para una eventual titularidad.

