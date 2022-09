James Rodríguez no quiere seguir en el Al-Rayyan, a donde llegó con mucho ruido, pero en el que su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado, por culpa de sus problemas físicos.

A horas del cierre del libro de pases en las principales ligas de Europa, el jugador colombiano reapareció en Twitch, la red social que más suele frecuentar. Y lo hizo para atender dos entrevistas, una, con Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, y otra, con el influencer Ibaí Llanos. Y en ambas, mostró su interés por llegar al Valencia, de España.



“Si me llamara el Valencia iría hasta caminando desde Catar. Me bajaría el sueldo”, dijo James. “Si necesitan a alguien que de asistencias a Edinson Cavani, ahí estoy yo”, agregó.



Esa entrevista tuvo repercusión en la hinchada del Valencia, que en ese momento hizo viral la etiqueta #ElValencianismoQuiereAJames. Y el propio jugador la replicó en su cuenta de Twitter, agradeciendo el cariño.

Gracias a todos por su palabras y su cariño.#ElValencianismoQuiereAJames😉👏🏼 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022



Sin embargo, a pesar del interés del jugador y de su empresario, Jorge Mendes, muy cercano a los dueños del Valencia, la jugada no les salió bien. Las declaraciones de James cayeron muy mal en el Al-Rayyan.

Valencia negó cualquier interés por James Rodríguez



Ahora, se revela que el Valencia no tuvo ningún interés en volver a llevar a James a España, donde estuvo en dos periodos con el Real Madrid (2014-2017 y 2019-2020).



“Con James Rodríguez no (hubo interés). Con Juan Mata lo consideramos porque es un agente libre, pero al final por nuestro problema financiero optamos por otras opciones, simplemente no pasó. Pero James no”, declaró, en rueda de prensa, la presidenta del Valencia, Lay Hoon Chan.

🎙️ Rueda de prensa de la presidenta Layhoon Chan



➡️ La Presidenta del @valenciacf ha analizado el mercado de fichajes y las principales cuestiones de actualidad#CORVCF#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) September 2, 2022



Así las cosas, las únicas posibilidades que le quedan a James para salir en este momento de Catar es rescindir su contrato para negociar como jugador libre o irse a ligas menores de Europa que aún no han cerrado su libro de pases, como Turquía, Rusia, Bélgica, Portugal (donde ya jugó en el Porto) o Grecia.



Por ahora, a James le queda un año de contrato con el Al-Rayyan, que anda en un pésimo momento en la Liga de las Estrellas. Perdió los cuatro primeros partidos y apenas el martes consiguió su primer punto, contra el Umm Salal.



DEPORTES

Más noticias de Deportes