James Rodríguez jugó un tiempo con el Bayern en la Copa de Alemania

El Bayern pasó este miércoles a semifinales de la Copa de Alemania tras imponerse por 5-4 en el tiempo reglamentario y en un partido loco al Heidenheim, sexto de la segunda división alemana. El volante James Rodríguez salió al término del primer tiempo por el polaco Robert Lewandowski, que empezó el partido en el banquillo por un resfriado. El artillero definió el partido con un gol de penalti en el minuto 84.

El Bayern había estado jugando con diez hombres desde el minuto 15, por expulsión de Nicklas Süle. El Heidenheim salió al campo con un planteamiento valiente, procurando presionar al Bayern en su propio campo, no dándole espacios para combinar y por momentos llevando el partido al terreno de lo físico.



El Bayern tuvo que prescindir de Manuel Neuer y David Alaba, con problemas musculares, y empezó sin Lewandowski, que había estado resfriado. Sobre el papel, se trataba de un duelo entre el campeón alemán y el sexto de la segunda Bundesliga, con un pronóstico claro pero el partido fue otra cosa.

En el primer cuarto de hora el Bayern pareció encontrarse, Serge Gnabry rompió dos veces por la derecha de la defensa del Heidenheim y en el minuto 11, tras un saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la izquierda, los bávaros se fueron en ventaja con gol de cabeza de Leon Goretzka.



No obstante, el Heidenheim no bajó la guardia y, en el minuto 15, se vio en ventaja numérica cuando el Bayern se quedó con diez hombres cuando Niklas Süle fue expulsado por una falta en el borde del área siendo el último defensa. La situación que había dejado a Süle en problemas se originó en un mal pase de Thiago Alcántara interceptado por el Heidenheim.



A continuación, Marc Schnattterer dio la primera alarma al estrellar el lanzamiento de falta contra el larguero. El Heidenheim, con un hombre más, se envalentonó. El Bayern busco estabilidad en defensa cuando en el minuto 23 el entrenador Niko Kovac optó por sacrificar a un hombre de ataque para darle paso a Jerome Boateng. No obstante, apenas tres minutos después llegó el empate del Hoffenheim, con un remate de cabeza de Robert Glatzek a centro de Schnatterer desde la derecha.

El Bayern procuró apropiarse del partido a través de la posesión de balón, pero no encontraba espacios y en el minuto 39, en un contragolpe, Schnatterer puso en ventaja al Heidenheim con un remate de pierna derecha al segundo poste. Con el marcador en contra, en la segunda parte Kovac decidió arriesgar y dio entrada a Lewandowski sacrificando a Rafinha, que jugada de lateral izquierdo, y a Kingsley Coman, que entró por James Rodríguez.



En el minuto 53, con un remate desde el borde del área pequeña, Müller logró el empate. La jugada se inició con un centro de Kimmich desde la derecha, Goretzka, de cabeza, retornó el balón a la media luna desde donde Lewandowki cabeceó hacia donde estaba Müller que definió de volea.



Dos minutos después, en el minuto 55, Lewandowski, a puerta vacía y a centro de Müller, puso en ventaja al Bayern tras un contragolpe comandado por Gnabry. El cuarto gol llegó en el minuto 65, marcado por Gnabry con un remate con derecha tras un saque de esquina que Mats Hummels prolongó de cabeza al segundo poste. Sin embargo, el Heidenheim volvió a meterse en el partido. Glatzel descontó en los minutos y 76, al convertir un penalti que se produjo por una falta de Hummels, logró el empate.



En el minuto 78 Gnabry estrelló un remate contra el poste. En el 81 Thomalla tuvo una gran ocasión para el Heidenheim que Sven Ullreich frustró con una buena parada. En el minuto 84 llegó la redención para el Bayern cuando un defensa, en un duelo con Lewandowski, tocó el balón con la mano dentro del área.



El polaco asumió el cobro y no falló. El Bayern lo necesitaba, jugaba con diez y estaba a punto de quedarse con nueve pues Coman cojeaba y Kovac ya había hecho los tres cambios. Este martes ya se habían clasificado para semifinales el RB Leipzig, que derrotó a domicilio al Augsburgo (1-2), y el Hamburgo, que se impuso por 0-2 en su visita al Paderborn. El último semifinalista saldrá del último partido de hoy, entre el Schalke y el Werder Bremen.









EFE.