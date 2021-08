‘No farandulear más, hablar menos’: el mensaje del ‘Tino’ Asprilla a James

El futuro del jugador colombiano James Rodríguez aún sigue en el aire.



Y eso que quedan menos de 15 días para el final del mercado de fichajes en el fútbol europeo. Quizá la mayor certeza es que Rafa Benítez, técnico actual del Everton, no tiene al volante colombiano lo suficientemente en cuenta y por ello se le buscaría un nuevo destino.

¿Pero cuál? En ‘el sonajero’ estuvo el Milan –equipo que lo descartó por el momento–, un retorno inusual al Porto –con aún menos forma que cualquier otra opción– y ahora apareció en el horizonte el Atlético de Madrid, flamante equipo campeón de La Liga de España.



Ante la hipotética llegada de Rodríguez al equipo ‘colchonero’, se dio un debate en un programa deportivo del canal ‘ESPN’. En la discusión apareció Faustino ‘Tino’ Asprilla, recordado jugador de aquella Selección Colombia que puso a soñar al país en los noventa.



Y, si bien la charla giro en torno al sube y baja de James (el mismo martes el volante desmintió su llegada al Atleti. Es decir: esa puerta no se ha abierto por completo o incluso está cerrada de forma oficial), Asprilla no escatimó al momento de resaltar algunas deficiencias en el rendimiento deportivo y personal de Rodríguez.

‘Es la última oportunidad de James para hacer las cosas bien’

En el panorama deportivo no es un secreto que James no la ha pasado del todo bien, menos aún tras su desconvocatoria de la Selección Colombia que disputó la última Copa América.



Desde entonces surgieron todo tipo de rumores a raíz de sus declaraciones en redes sociales. De hecho, en las últimas semanas James ha estado ‘pegado’ a la plataforma Twich mientras lo habilitan para jugar la Premier League –Everton jugó su primer partido este fin de semana, sin embargo, James está aislado por sospecha de coronavirus–.

James Rodríguez suele conectarse con sus seguidores por Twich. Foto: Twitch @Jamesr1222

Siendo así, y ante un posible cambio de equipo, Asprilla dijo que James “tiene que ser un muchacho inteligente y entender que el Atlético de Madrid es la última chance para ir al Mundial”.



“Esta es la última oportunidad que tiene para hacer las cosas bien”, enfatizó.



Y es que, tras no comandar a Colombia en la Copa América, no hay mucha certeza sobre si será o no convocado para disputar los partidos de eliminatorias para Catar 2022 y, posteriormente, el Mundial en caso de clasificar.



“Tiene que entrenarse bien, no farandulear más. Debe hablar menos y jugar más, es lo único que debe hacer”, concluyó ‘Tino’.

Nunca dejes de creer. 😁🔜 pic.twitter.com/jc1L65tXwa — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 16, 2021

James desmiente lo del @Atleti, "no sabía que esto era el lema de este equipo, fue casualidad total" #twitch pic.twitter.com/ByLzaWOgX4 — Guillermo Arango (@guilloarango) August 17, 2021

James Rodríguez, si nada extraordinario ocurre, estaría disputando su segunda temporada con la camiseta del Everton. La temporada pasada fue un pedido explícito de Carlo Ancelotti, quien, con el volante, suele llevar a cabo la máxima de ‘dámelo siempre en mi equipo’.



Sin embargo, Ancelotti le dio un ‘portazo’ al Everton y se fue a dirigir el Real Madrid. Fue entonces cuando llegó Rafa Benítez y el futuro de James adquirió al menos unas sombras de incertidumbre.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Everton antes de la Florida Cup. Foto: Twitter: @everton_esp

Rodríguez, de 30 años, ha disputado torneos en tierras extranjeras como la Liga Argentina (en el ‘todopoderoso’ Banfield de Julio Falcioni); en la Bundesliga, de Alemania (en el Bayern Múnich); ya tuvo un periplo por España (en las filas del Real Madrid); también por Portugal y Francia (Porto y Mónaco, respectivamente) y ahora está en la Premier League inglesa.

Algunos de los equipos en los cuales ha jugado James Rodríguez Foto: Miguel Rojo - Miguel Ropa - Cristof Stache. AFP

Al menos de las ‘cinco grandes de Europa’ le falta la Serie A, de Italia.



Y el tiempo corre.

