James Rodríguez tiene problemas, Ancelotti confirma lo que le pasa

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, confirmó que el cambio James Rodríguez, sustituido a los 70 minutos en el encuentro de este sábado contra el Manchester United, fue por precaución.

"Sabíamos de antemano que tenía unas pequeñas molestias en el gemelo y que podía jugar, pero que no estaría para el partido completo", dijo el técnico italiano en Sky Sports.



James, que hizo un gol en el empate a tres de su equipo en Old Trafford, fue el primer cambio de los 'Toffees' y al retirarse estuvo conversando con Ancelotti sobre el gemelo izquierdo.



“James sintió un problema al final de la primera mitad en una pantorrilla, pero me dijo que quería continuar. Luego, lo noté cansado. Era un riesgo, pero yo confié en él. Después de 20 minutos, decidí cambiarlo”, aseguró el DT.



El jugador ya fue suplente en el anterior partido liguero por este problema.



El colombiano fue clave en el empate, no solo anotó un gol, sino que en el segundo tiempo pesó con sus pases milimétricos y en todo momento del juego estuvo presto para ayudarles a sus compañeros.



EFE