James Rodríguez es borrado en Sao Paulo: desde Europa tocan a su puerta, fuerte interés

James Rodríguez recibe una mala noticia en medio de su pretemporada con Sao Paulo, el club sigue su pretemporada en Brasil y el equipo dirigido por Thiago Carpini se prepara para el debut oficial en el campeonato Paulista contra Santo Andre.



Aunque James ha venido trabajando en los entrenamientos e incluso anotó dos goles en una práctica reciente, en Brasil reportaron que el colombiano no va a estar en el primer torneo importante del año con el club paulista.

James Rodríguez Foto: Twitter: @OGabrielSa

De acuerdo con información entregada por el medio Globe Esporte, James, junto a otros futbolistas como Rafinha, Moreira y Michel Araújo, no están inscritos en la planilla oficial del torneo Paulista y se quedaron en la sede para seguir trabajando, por lo que no estarían en el duelo contra Santo Andre programado para este sábado a las 6 p. m.



“Uno de los nombres más candentes del elenco, el colombiano James Rodríguez no participó de la actividad y podría quedarse fuera del estreno. El jugador permaneció en el CT Barra Funda junto a los laterales Rafinha y Moreira y el mediocampista Michel Araujo, todos con agenda de control de carga”, dice Globe Esporte.



De hecho, el periodista brasileño André Hernán aseguró que el colombiano se perdería los dos primeros partidos del Sao Paulo para este 2024, debido a esos controles de carga que se encuentra realizando.

James Rodríguez, en Sao Paulo. Foto: Instagram James Rodríguez, EFE

Lista de convocados del Sao Paulo

Porteros: Rafael, Young y Jandrei

Laterales: Welington, Patryck, Igor Vinicius y João Moreira

Defensores: Arboleda, Diego Costa, Alan Franco, Ferraresi y Matheus Belém

Centrocampistas: Alisson, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Bobadilla, Negrucci, Galoppo, Wellington Rato, Nikão y Rodriguinho

Delanteros: Lucas, Calleri, Luciano, Ferreira, William Gomes, Juan y Erick.

James Rodríguez es tentado en Turquía

Luego de ser borrado por el Sao Paulo para el torneo estadual, aumentan los rumores que hablan de una posible salida de James Rodríguez de Brasil, incluso se ha llegado a hablar de un posible regreso a Europa.



Según el portal Fanatik de Turquía, el cucuteño de 32 años de edad podría vivir una nueva etapa en el viejo continente, ya que el Trabzonspor quiere hacerse con sus servicios y lo tienen en la mira.

James Rodríguez, con la camiseta del Sao Paulo. Foto: Instagram de James Rodríguez / Sao Paulo FC

Por ahora, la opción de ir a Turquía se ve lejana para James que sigue de pretemporada en Brasil y ha decidido no hablar mucho sobre su futuro futbolístico.

DEPORTES

