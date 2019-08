¿Se queda? Otra pista que dejaría a James en el Real Madrid

La novela de James Rodríguez parece no tener final. Que se queda, que se va, que el Nápoles no renuncia, que el Atlético de Madrid tampoco, que Zinedine Zidane no lo quiere en el Real Madrid...

Mientras siguen los rumores de prensa, y a falta de 23 días para que se cierren los libros de fichajes en las principales ligas de Europa (salvo en Inglaterra), Real Madrid parece dar una nueva pista sobre una posible continuidad en el club, tras su regreso del Bayern Múnich.

El club actualizó su plantilla en la página web, en la que se ven todos los jugadores con la nueva indumentaria. Y ahí aparece James, ya con número asignado. No tendrá la camiseta número 10, la que usó en las tres temporadas en que jugó en el club, de 2014 a 2017. Le asignaron la número 16.

James Rodríguez, ahora con la camiseta 16. Foto: realmadrid.es

¿Se quedará en el Real Madrid? ¿Tendrá otras ofertas? ¿Zidane lo aceptará? Espere el próximo capítulo de la novela de James.



DEPORTES