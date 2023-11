¿James Rodríguez recibe críticas de su DT en Sao Paulo? Dorival habló así del '10'

James Rodríguez está viviendo un renacer en el fútbol internacional después de años polémicos en los que fue más noticia fuera de los terrenos de juegos por sus lesiones, fiestas y dichos.



El cucuteño se está ganando a pulso su puesto en la Selección Colombia y se está convirtiendo en un fijo del profesor Néstor Lorenzo, quien lo ve como el líder del equipo: en este momento en el primer capitán.



James ha demostrado que sigue teniendo fútbol en sus pies: en los partidos de la Selección contra Brasil y Paraguay fue fundamental para conseguir las victorias y mostró sus dotes técnicos y su sacrificio por el equipo.

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. Foto: EL TIEMPO

Realidad diferente en Sao Paulo

A pesar de su gran momento en la Selección Colombia, es otro el panorama en el Sao Paulo de Brasil, equipo en el que no está demostrando su mejor nivel y sigue estando en deuda con los hinchas que ya generan cierto murmullo por su fichaje.



El colombiano de 32 años fue titular este domingo en el partido contra el Cuiabá, pero no pudo ser desequilibrante en el frente de ataque para que el equipo tricolor se llevara el triunfo: a final, fue una pálida igualdad sin goles (0-0).



Los aficionados que colmaron el estadio Morumbí no quedaron conformes con el rendimiento del equipo, en general, y lo hicieron sentir: Sao Paulo completa tres partidos sin ganar y tres sin marcar gol.

En rueda de prensa pospartido, el técnico Dorival Júnior fue consultado por el rendimiento de James en el equipo y fue enfático en responder que su nivel no se compara al demostrado en la Selección Colombia.



“En su país, James prácticamente conoce las características de todos sus compañeros, lleva muchos años en la selección colombiana, ciertamente todas estas reuniones mensuales se lo hacen más fácil a un deportista de su nivel”, señaló el entrenador brsileño.



Además, dijo que necesita más tiempo de adaptación, a pesar de completar casi cuatro meses dentro del plantel: “Necesitará más tiempo y está buscando hasta que consigamos ajustarlo. Ese es el papel del entrenador: jugar con todas las piezas para que podamos encontrar lo de más”.

James Rodríguez, con el Sao Paulo. Foto: AFP

Dorival lanzó un dardo en el final al decir que le falta adaptación e insistió en decir que sigue sin demostrar lo hecho en la eliminatoria: “La adaptación en la selección nacional se produce de forma más natural que en nuestra selección. Se adapta perfectamente a sus características”.



Desde una parcialidad del Sao Paulo explican que la relación entre James Rodríguez y su técnico en Sao Paulo no es la mejor y hablan que el club evalúa su posible salida: "Aunque se descarte, pensemos en una hipotética marcha de James a finales de año. ¿Que sucedería?", indicó un blog dedicado al equipo tricolor.

HAROLD YEPES

DEPORTES

