James Rodríguez es advertido por su nuevo técnico en Sao Paulo: 'Se tiene que adaptar'

James Rodríguez, de a poco, ha logrado recuperar ese brillo que lo hizo ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición hace ya diez años. El cucuteño encontró en Sao Paulo un club que lo ha cobijado y le ha permitido tomar ritmo competitivo tras sus frustrados pasos por Al-Rayyan y Olimpiacos de Grecia.



Sin embargo, en las últimas semanas se ha especulado sobre una posible salida del equipo paulista, y su futuro es una incógnita debido al cambio de mando que sacudió al actual campeón de la Copa Brasil.

Dorival Júnior, quien de a poco fue recuperando los destellos y pinceladas de James, se marchó de su cargo para ser el nuevo seleccionador de Brasil, en su lugar llegó Thiago Carpini, un DT con nula experiencia en primera división.



El joven entrenador de 39 años de edad viene de comandar a Juventude en la segunda división de Brasil, club con el que logró el ascenso al Brasileirao.

Este lunes, en una rueda de prensa organizada por el club, Carpini fue consultado por la posición y la importancia que tendrá el colombiano en el conjunto paulista, su respuesta fue contundente.



“Es un ‘10′ centralizado que tenemos que adaptar para sacar lo mejor de él. Tiene un rol más específico, los demás tienen más alternativas, una variedad de roles”, explicó Thiago al hablar de James.



Después de enviar el mensaje a James que debe adaptarse a los nuevos roles, Carpini le hizo un guiño al juego del colombiano y habló de la idea que quiere establecer.

“Me gusta un juego más imponente, un juego más apoyado, con posesión. No me gusta mucho este juego de balón largo, un saque de meta”, afirmó Carpini.

Elogios de un ex Real Madrid a James Rodríguez

El exjugador brasileño Muricy Ramalho, que tuvo un paso por el Real Madrid y que hoy hace las veces de coordinador deportivo de São Paulo no ocultó su debilidad por James y lanzó un mensaje que ilusiona a los hinchas del club.



"James es un jugador espectacular, único, lo vemos entrenar todos los días, es algo espectacular. El fútbol brasileño hoy es muy intenso, no es solo la parte técnica, la parte física es fundamental", destacó Ramalho.



Cabe destacar que James Rodríguez se unió hace algunos días a la pretemporada del São Paulo y ha sido protagonista en las fotos tomadas por el club en las sesiones de entrenamiento, lo que indica que su futuro está en el tricolor.

