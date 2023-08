James Rodríguez fue presentado este domingo a la afición del Sao Paulo, junto a otro de los refuerzos, el brasileño Lucas Moura, en el estadio Morumbí, con más de 35 mil espectadores en las tribunas.

Sin embargo, Atlético Mineiro estropeó el regreso de Moura al tricolor paulista diez años después de marcharse a Europa, y la llegada del '10' colombiano con una victoria a domicilio por 2-0.

El veterano Hulk, con un golazo de falta desde 40 metros, abrió el marcador en la primera mitad.

¿EL GOL DEL AÑO? Hulk y un tiro libre imposible para poner el 1-0 de Mineiro ante Sao Paulo.



▶️ No te pierdas el 🇧🇷 #Brasileirao en #StarPlusLA.pic.twitter.com/aAKAUwKr5B — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 7, 2023

En la segunda, Moura hizo un penalti en el tramo final que el argentino Cristian Pavón transformó en gol.

GOL, FESTEJO POLÉMICO, DISCUSIONES Y AMARILLA: Kichán Pavón anotó el 2-0 de Atlético Mineiro ante San Pablo, pero en la celebración pateó el banderín del córner y se caldearon los ánimos.



📺 Mirá el partido por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/R2Wl2oF9aY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2023

Con la victoria, el Mineiro pone fin a diez partidos sin ganar (cinco empates y cinco derrotas) y pasa la crisis al Sao Paulo, que suma cinco partidos sin victorias, con cuatro derrotas y un empate.

¿Cuándo va a debutar James Rodríguez?

Facebook Twitter Linkedin

Dorival Junior Foto: Efe

El técnico de Sao Paulo, Dorival Junior, había destacado la llegada de James y Moura antes del partido con Atlético Mineiro: “Un jugador como James va a darle aún más calidad a nuestra plantilla, al igual que Lucas Moura. Son jugadores con calidad, habilidad y técnica realmente depurada. De repente podrán completar todo lo que estamos mostrando durante estos 100 días que llevamos a cargo de São Paulo”, declaró.



Sin embargo, para este encuentro, decidió mandar a Moura al banco y James fue a la tribuna. Tras la derrota, al DT le preguntaron sobre cuándo podría debutar el colombiano.



Dorival no dio luces al respecto: "Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo él mismo me posicionará sobre este tema, esperemos y no creemos expectativas", señaló.



Sao Paulo recibirá el jueves a San Lorenzo en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero James no podrá jugar porque no alcanzó a ser inscrito para esta instancia del torneo. Los argentinos están arriba 1-0.



En el campeonato brasileño, Sao Paulo jugará su siguiente partido el domingo, cuando visite a Flamengo en el Maracaná. Si el DT decide poner a debutar a James en ese encuentro, será el regreso al escenario donde marcó el gol con el que ganó el premio Puskas, durante el Mundial de Brasil 2014, contra Uruguay.



DEPORTES

Con Agencias

Más noticias de Deportes