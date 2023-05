James Rodríguez está suspendido entre su pasado glorioso y el enigma de su porvenir. Es un astro apagado. Su único signo de movimiento es su declive. Pero James aún es su nombre, y eso es vigencia. Hoy no tiene equipo, es jugador libre, se entrena de manera personal y publica en sus redes sociales cómo se entrena, como si anticipara que se viene algo, un resurgir o un movimiento que agite este presente estancado. James se debate entre el desafío de mantenerse vigente en un nivel alto o seguir en su frenética caída.



James, pese a todo, aparece a diario en portales de noticias deportivas que hablan de su futuro, como si opciones no le faltaran, como si su nombre hiciera su tarea. En la última semana sonó para clubes ingleses como Crystal Palace, Brighton y el Everton, en el que ya estuvo; también se lo vincula con clubes brasileños, principalmente con el Botafogo, que tanto lo buscó. Antes, parecía un hecho que se iba a Turquía, y tampoco. Hace poco lo mencionaron por Francia, para el Lyon. Y en este vendaval de suposiciones mediáticas, sonó hasta para el fútbol de Indonesia.



James se volvió un atractivo cotidiano del mercado de fichajes, aunque no del mejor mercado. Volver a la élite, la que él saboreó en Real Madrid y Bayern Múnich, ya no parece un escenario cercano, pero mantenerse en un nivel alto y competitivo sí debe ser su obsesión.

James Rodríguez entrena. Foto: Jamesrodriguez

‘No para una liga top’

Expertos internacionales de fichajes lo ven vigente, destacan ese talento que le dio su fama y que lo hace un protagonista permanente del mercado de pases, pero ya no lo ven para el máximo nivel.



Uno de ellos es Nicoló Schira, reconocido periodista y uno de los expertos del mercado de transferencias. Su análisis es certero. “James tiene un gran talento. Pero para la edad (31 años), para las últimas temporadas que no fueron fantásticas, y para su salario muy alto es difícil que vaya en un club top. Ahora creo que puede quedarse en Europa o también ir a estos campeonatos muy ricos donde puede ser protagonista. Como Arabia o la MLS (Estados Unidos) o en Sudamérica, donde seguro preguntan por él”, dice.

James Rodríguez en su etapa en el Olympiacos de Grecia. Foto: Twitter: @olympiacosFC

Esta claro que James no echa raíces, pero goza de aura. Suena. Resuena. Su nombre aún comunica. No es un jugador fácil de despreciar, pero tampoco es un jugador fácil de fichar.



“En este momento no es un objetivo principal. Es libre de contrato, pero su salario es muy alto, entonces no es fácil verlo en un campeonato top”, agrega Schira.



Los antecedentes tampoco le ayudan. Irse a Catar fue una vía de escape, pero lo alejó del mapa. Olympiacos parecía un nuevo trampolín, pero se fue por la puerta de atrás antes de terminar su contrato.



James Rodríguez entrenando en el gimnasio Foto: Instagram: James Rodríguez

‘Hoy es una apuesta’

La percepción que despierta ya no es la de los elogios. Luca Marchetti es otro experto en transferencias de la cadena Sky Sport. Si se le pregunta por las posibilidades de James para competir al máximo nivel, tiene sus reservas.



“En Europa lo pronuncian todo adjunto: James Rodríguez. O James. Rodríguez hay muchos, James uno. Ahora tal vez ni siquiera eso. Hace 10 años era el jugador mejor pagado del mundo: ahora es agente libre. ¿Todavía puede jugar a un alto nivel? No lo decidimos nosotros, sino él. Ni siquiera deberíamos hacernos la pregunta: alguien que fue el máximo goleador del mundo, que lo ganó todo con el Real Madrid como protagonista, cómo no va a jugar todavía. Sin haber sufrido lesiones graves. Y en cambio terminó en Catar y Grecia. James tiene que decidir. Ya sea para recuperarse en Europa o ganar dinero. Juntos es casi imposible”.



Marchetti, que a diario informa de las principales transferencias en el Calcio italiano, no ve una opción fuerte para James en Europa.

El histórico gol de James Rodríguez contra Uruguay. Fue premio Puskas en 2014. Foto: Julian Finney. Getty Images

Retomar el camino del pasado no es fácil ni obvio. Hoy, tomar a James significa hacer una apuesta. Hace 10 años era un lujo. FACEBOOK

TWITTER



“A día de hoy no son muchos los que quieren apostar por él, el único que parece haber entendido esto es Carlo Ancelotti. Se habla mucho de su estilo de vida pero sobre todo su magia ha sido cada vez más escasa. Eso es lo que importa. Es como si, una vez que conoce la notoriedad, una vez que llega a la cima, estuviera casi satisfecho. Retomar el camino del pasado no es fácil ni obvio. Hoy, tomar a James significa hacer una apuesta. Hace 10 años era un lujo”.



James es una incertidumbre. A veces hace cosas que mantienen viva la leyenda de su zurda. Las hizo en Grecia. Y luego hace otras que parecen de otra pierna. A sus 31 años enfrenta un momento decisivo, la búsqueda de alguna estabilidad, perdurar en un lugar. ¿Pero dónde?



Gianluca Di Marzio es otro prestigioso periodista italiano experto en las transferencias. Conoce el mercado al derecho y al revés. Da su percepción.



“Puedo hablar por Italia y no, aquí ya no es atractivo para los clubes de primer nivel. Para equipos de nivel medio-alto, quizás como la Fiorentina o la Lazio, puede ser una oportunidad, pero seguro no por el dinero que siempre ha ganado. Aquí está la percepción de que James ahora es un jugador que va por la entrada del final de su carrera”, opina para EL TIEMPO.



James Rodríguez, que en el pasado brilló como un sol, es hoy un astro apagado, pero aún tiene su nombre y su zurda, a ver qué llamas le quedan.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

