El colombiano James Rodríguez lleva 40 días sin jugar con su club, el Al Rayyan. Su último partido fue el 5 de marzo, cuando quedaron eliminados de la Copa del Príncipe en lanzamientos desde el punto penalti contra el Al Wakrah, tras un empate a 3 goles en el tiempo reglamentario.

Después de eso, James se integró a la Selección Colombia para las dos últimas fechas de las eliminatorias, en las que el equipo no logró el objetivo de llegar al menos al repechaje para el Mundial de Catar 2022. Y a su regreso al club de origen, no ha vuelto a tener minutos.



Al Rayyan está en busca de un título internacional



Al Rayyan está en competencia en la Liga de Campeones de Asia y lleva un triunfo, 2-3 contra el Istiklol, de Tayikistán, y una derrota, 0-3 contra el Al-Hilal de Arabia Saudí. James no apareció en ninguno de los dos encuentros.



Versiones de prensa señalaron que James se habría negado a jugar. Sin embargo, el técnico del Al Rayyan, el chileno Nicolás Córdoba, desmintió esas afirmaciones y aseguró que el colombiano estaba lesionado.



“Yo no sigo la prensa colombiana, y sobre James, está lesionado, y cuando regrese de su lesión regresará a la convocatoria”, dijo Córdoba. Poco después, en redes sociales circuló un video en el que se veía a James al volante del bus del equipo en el torneo.



Ahora, hay una buena noticia para el colombiano: regresó a los entrenamientos con el Al Rayyan y podría tener competencia muy pronto.



El próximo partido del Al Rayyan en la Liga de Campeones asiática será este viernes, contra el Sharjah, de Emiratos Árabes, y en este juego podría regresar James. En caso de que no lo tengan en cuenta, Al Rayyan volverá a enfrentar al mismo rival el próximo martes.



Sin embargo, la continuidad de James no está confirmada con el club catarí. Versiones de prensa aseguran que el colombiano podría cambiar de club. Se habló de una oferta de Sao Paulo, que el propio club brasileño desmintió.



