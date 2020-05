¿James al Atlético? Versiones de prensa a lado y lado del atlántico

Las versiones sobre el futuro de James Rodríguez no paran. Hasta la semana pasada su posible llegada al Everton era la más probable, al menos para los expertos en transferencias, por la cercanía del jugador con Carlo Ancelotti. Sin embargo, este martes surgió una nueva noticia que generó revuelo en España.

La nueva información indica que James tendría una propuesta del Atlético de Madrid por la suma de 25 millones de euros, es decir, mucho menos de los 40 millones en los cuales estaría tasado el futbolista, que termina contrato con el Madrid en 2021.



La noticia, difundida por el medio colombiano 'El Universal', generó impacto en España, donde James ya ha sonado en otras oportunidades para reforzar al cuadro colchonero.



La información de 'El Universal' cita a portales europeos, mientras que en Europa citan al medio colombiano, como lo hacen 'Mundo Deportivo' y 'As'.



'James Rodríguez se quedaría en Madrid y jugaría con el Atlético', es el título del medio colombiano. "Parece que el 10 de la Tricolor se quedará en Madrid, pero no en el cuadro ‘blanco, ya que técnico francés Zinedine Zidane no lo quiere; irá al cuadro ‘colchonero’, donde sí es bienvenido por el técnico Diego Simeone. Su representante Jorge Mendes asegura que James no se irá de Madrid, ya que Atlético le hizo una oferta por 25 millones de euros, para tenerlo en su filas... En los portales españoles se tejen muchos comentarios sobre el colombiano, que añora mostrar todo su talento", dice.



Mientras tanto, 'As' agrega: "Simeone quiere a James, James no juega en el Real Madrid y el Real Madrid podría ingresar 25 millones por un futbolista por el que en su día, 2014, pagó 80".



En esta última etapa, antes del mercado de fichajes, a James también se lo ha vinculado con la MLS, concretamente con el Inter de Miami.



