El deseo de la familia de James que lo acerca al Atlético de Madrid

La novela de la posible llegada de James Rodríguez al Nápoles empieza por complicarse y el final feliz parece lejos, a una buena distancia. A la última información que se maneja sobre la negativa del Real Madrid frente a la propuesta del equipo italiano, surgió una entrevista al padrastro del jugador, Juan Carlos Restrepo, en la que afirmó que el fútbol español sería lo ideal.

Restrepo, conocido por ser quien apoyó al futbolista en los inicios de su carrera, tuvo un diálogo con el programa el ‘Larguero’ de la Cadena Ser, de España, en el que habló sobre la actualidad y el futuro de James. Estas fueron sus declaraciones.

Sus declaraciones

Atlético de Madrid o Napóles. "No tengo argumentos para decir si está más cerca del Nápoles o del Atlético. El único argumento que tendría yo es que James ya conoce Madrid, España, y tiene su casa allá. Ese es mi argumento, que no tiene que ver con opinión de James, ni de cuerpos técnicos ni de ninguno, solamente es la mía. Él tiene muchas cosas en España y conoce el fútbol".

¿En qué anda James? "Hace un par de días hablé con él, está tranquilo gracias a Dios. Unos días de descanso y ya próximo a volver a Europa. Después del paso por el Bayern si tendría que volver al Real Madrid, pero hay mucho sonajero y mucha versión al lado del posible futuro de James sin que hasta la fecha haya algo definido".



Su opinión sobre el futuro del 10. “Afortunadamente para mí es complaciente que haya clubes de muy buen nombre interesados en los servicios de James. Es muy positivo que técnicos de una gran categoría y que han ganado todo en el contexto del fútbol, no solamente en España o Italia, sino en competiciones mundiales, se fijen en su talento y en su virtud”.



¿A qué equipo quiere ir James? "No sé si tenga en este momento claro a dónde quiere ir o que quiere hacer, pero si yo fuera él, yo me iría donde me quisieran tener y si el técnico, llámese Ancelotti o el Diego Simeone quieren contar con él, son dos instituciones de primerísimo nivel y creo que James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellas”.



