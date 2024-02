James Rodríguez vive pesadilla en São Paulo: el historia de problemas en su carrera

Han saltado las alarmas por un nuevo problema físico del colombiano James Rodríguez. Después de varias semanas de incertidumbre sobre sus ausencias con São Paulo, el DT Thiago Carpini reveló el verdadero motivo por el que desapareció del plantel.



“Con cada secuencia, viene con problemas crónicos en el tendón, la pantorrilla y se pierde 3, 4 días de entrenamiento. Creo que esto le ha afectado un poco, en el aspecto anímico y le ha complicado su regreso”, dijo el DT en una entrevista con TV Bandeirantes.

James Rodríguez y Thiago Carpini Foto: Instagram y AFP

El estratega brasileño señaló que no se trataba de un tema de rebeldía del colombiano, sino de algo netamente físico. Sin embargo, en Brasil han criticado a James Rodríguez en los últimos días por no viajar con el plantel a Belo Horizonte, donde Sao Paulo se consagró campeón de la Supercopa tras vencer a Palmeiras.



“No se sentía muy cómodo estando allí, ni siquiera para acelerar el proceso de recuperación. Entonces respetamos su decisión. La conversación fue muy tranquila, no fue un acto de rebeldía, es un tipo que tiene cero problemas con el club”, dijo Capini en defensa del cucuteño.



Pero su continuidad en el club no está asegurada, así lo dejó ver el director de fútbol de São Paulo, Carlos Belmonte, quien afirmó: James también es un buen tipo. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar”.

Mucho se ha especulado con su salida, desde Turquía afirman que el volante de 32 años de edad ya tiene un acuerdo preliminar para ser nuevo jugador del Besiktas, información que no ha sido confirmada o desmentida por São Paulo.

Vuelve y juega con James Rodríguez

James Rodríguez, y con una extensa y exitosa carrera, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones. Sus salidas de Catar y Grecia no se dieron en los mejores términos y el jugador es apuntado de “problemático”.



Por alguna razón, la relación con sus entrenadores casi siempre se deteriora y James pierde peso en los equipos donde pasa, incluida la Selección Colombia. Luego de un buen paso en el Porto, James llegó en 2013 al Mónaco. Allí se encontró con el italiano Claudio Ranieri, que, en un principio, lo mandó al banco de suplentes.

James Rodríguez y Rafael Benítez. Foto: EFE

Sin embargo, James aceptó los consejos del DT y termino jugando y consolidándose. Los problemas vendrían después, en otros clubes, cuando ya era una estrella.



Después el Mundial de Brasil, pasó al Real Madrid, donde su primera temporada, de la mano de Carlo Ancelotti, fue extraordinaria. El problema es que el equipo no ganó ni la Liga ni la Champions, y eso le costó el puesto al italiano.



Llegó Rafa Benítez con quien James nunca no tuvo una buena relación. Hubo dos episodios claves por ese entonces: el primero, el comienzo de una racha de lesiones, el 8 de septiembre de 2015 salió resentido de un amistoso entre Colombia y Perú.

James Rodríguez con Real Madrid Foto: EFE

Luego, el primero de enero de 2016, el colombiano iba a 200 kilómetros por hora en su automóvil. Las autoridades intentaron detenerlo, pero el jugador no paró. Benítez, que cada vez le daba menos minutos, se lo cobró.



La relación fue conflictiva y James dejó de tener participación real en el equipo. Se convirtió en un suplente de lujo.



Benítez fue destituido y en su reemplazo llegó Zinedine Zidane y eso fue peor para el colombiano, porque James fue siendo cada vez más relegado.

James, junto a ZIdane. Foto: EFE

El DT ganó dos veces la Liga de Campeones y el colombiano no apareció en ninguna de las dos finales. En la segunda, contra Juventus, en Cardiff, fue a la tribuna. Ahí, James se convenció de que debía cambiar de aires.



James ha dicho varias veces que nunca tuvo problema con Zidane, pero sus palabras han sido más bien discretas frente a un entrenador que no lo tuvo como prioridad. A mediados de 2017, Real Madrid anunció que James se iba cedido por dos años al Bayern Múnich.

James Rodríguez y el entrenador Niko Kovac. Foto: EFE

En la primera temporada, con Ancelotti primero y con Jupp Heynckes después, James rindió y salió campeón de la Bundesliga. Pero Heynckes se fue y en su reemplazo contrataron al croata Niko Kovac. El colombiano comenzó a ceder terreno.



El pedido de Kovac fue el mismo de Ranieri, el mismo de Benítez: “James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota”, dijo el croata.



Al parecer la diferencia con Kovac radicaba en un tema futbolístico. "Kovac considera que James es un jugador lento para un esquema de juego basado en la velocidad, como lo es el del Bayern. Es por esto mismo que el entrenador habla de él como el jugador número 12", informó en ese momento el medio alemán Bild.

Niko Kovac y James Rodríguez Foto: Archivo particular

Al final, aunque el Bayern quería comprarlo, el propio James dijo que no se sentía cómodo y volvió al Real Madrid.

Problemas en Selección Colombia

Para esa época ya había pasado la Copa América de Brasil. Carlos Queiroz no volvió a llamarlo a la Selección en lo que quedaba de 2019 y hubo rumores de que James le había pedido no ser convocado para ganarse el puesto en el Real Madrid.



El portugués lo negó, pero fue enfático para explicar por qué no estaba: “Yo elijo lo mejor para el equipo de Colombia y son decisiones que yo tomo. Para tomar buenas decisiones nosotros tenemos conversaciones, hechos, hablamos con el cuerpo técnico. Y yo nunca me canso de hablar con jugadores”, dijo Queiroz.

James Rodríguez habla con Carlos Queiroz. Foto: AFP

El ciclo del portugués terminó muy mal, con casi todos los jugadores en bajo nivel y dos goleadas dolorosas, contra Uruguay y Ecuador. Hubo versiones nunca conformadas de pelas en el camerino y de un 'cajón' al DT. Por esos días, James emitió un comunicado negando los señalamientos que se le atribuían.



Señaló que desmentía “todo tipo de supuesta información alusiva a los malos tratos, agresiones, disputas o todo tipo de controversia suscitada entre jugadores”.



Con ese panorama llegó Reinaldo Rueda a la Selección, a tratar de enderezar el rumbo. Pero ya hay un conflicto con James. Incluso, algunos jugadores parecen haberle enviado un mensaje al '10'.

James Rodríguez y Reinaldo Rueda Foto: Efe

"Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo. Cuando estamos unidos somos más fuertes. Si alguien se sale del planteamiento del profe (Rueda) todo es más difícil”, dijo, al final del partido contra Ecuador, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los llamados ahora a asumir el liderazgo de la Selección.



La situación con Rueda también fue polémica, luego de que el DT lo sacara de la lista para la Copa América. James se sintió irrespetado. En un ‘live’, el cual también contó con la presencia de los futbolistas colombianos Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, James criticó la decisión de Reinaldo Rueda y 'compañía’.



“Fue una decisión del cuerpo técnico y yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Antes, yo hago fuerza para que ganen y hagan una muy buena Copa América, pero sí quería estar ahí. Es bueno que la gente sepa eso”, comentó el ‘10’.

James Rodríguez Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

Cuando James llega al Everton, otra vez recibía el cobijo de Ancelotti, pero este otra vez se fue y lo dejó desprotegido. La mala suerte para James fue que al cargo llegó otra vez Rafa Benítez, y James supo que no iba a tener oportunidad. Entonces se fue a Catar.



"Me fui a Catar porque en Everton, el entrenador no me quería y no iba quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, no podían dar un salario", comentó en ese entonces el colombiano.

Turbulenta salida de Olimpiacos

En Grecia parecía que había encontrado su lugar, cuando parecía que en Olympiacos logrado algo tranquilidad, pero se un momento a otro se confirmó su salida de forma repentina.



Medios griegos informaron que James se molestó en un partido por ser reemplazado en el partido contra el Panathinaikos, por el nuevo entrenador, José Anigo.



Al parecer, James reaccionó mal por lo que el DT le pidió que se disculpara con el grupo, lo que no hizo. Por el contrario, según esta versión, se fue del entrenamiento y no asistió el martes. Razón por la cual, sumada a otros motivos como las lesiones y el bajo nivel reciente, llevaron a la directiva a no contemplar su renovación y dar por terminado el vínculo de inmediato.

