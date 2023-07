Mientras James Rodríguez pasa sus días en Colombia, entrenándose de manera personal en espera de concretar dónde jugará la siguiente temporada, la que da noticias es su hermana, Juana Valentina.



Juana es empresaria y creadora de contenido, que difunde a través de sus redes sociales, y aunque estaba un poco alejada de sus seguidores, su última publicación reveló el suceso que vivió con sus equipos.

¿Cómo fue posible?

James Rodríguez en boda de Juana Valentina Foto: Tomada de Instagram

La hermana de James Rodríguez relató en un video que fue víctima de un robo. Primero, dijo que estaba con ganas de crear nuevo contenido, muy variado, del que publicaba antes de ser mamá. "Quiero volver a hacerlo, esos videos los edito yo solita, toma bastante tiempo, pero no es imposible hacerlo", dijo.



Después contó el suceso reciente que sufrió. “Han pasado muchas cosas. Mi cámara que es o era mi herramienta de trabajo, o de todos los que trabajan en creación de contenido... me la robaron, me la robaron con todos los lentes que le tenía. De milagro no se llevaron mis aros”, relató.



Luego agregó, incrédula, que el robo haya sido en su casa sin saber quién fue el responsable: "La sacaron de la casa, ¿quién? no tengo ni idea, pero bueno, ¿cómo fue posible ese suceso?”.

Juana Valentina es desde hace poco madre de dos gemelos, Isaac e Israeh, que le demandan toda su atención, por eso había estado alejada de las redes.



