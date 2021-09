James Rodríguez: crece la expectativa, ¿se va del Everton?

El futuro de James Rodríguez sigue más que nublado. Este miércoles se volvió a hablar de su salida del Everton y que su destino sería el fútbol turco.

"El colombiano ha sido objeto de interés de Basaksehir, pero con el cierre de la ventana turca el miércoles, parece probable que se quede en Goodison", dice la publicación, que agrega que también existía una opción en un "club anónimo en el Medio Oriente", dice el diario Liverpool Echo.



Yağız Sabuncuoğlu, periodista de Turquía, asegura que los dos clubes llegaron a un acuerdo, pero que el cucuteño no está convencido de irse a ese país.



"Aunque Basaksehir firmó con el Everton por James Rodríguez, hasta ahora no han podido convencer al jugador", dije en sus redes sociales.



TumSpor había publicado que James era esperado el martes pasado para arreglar contrato con el Basaksehir, algo que no se ha dado. Liverpool Echo asegura que no ha habido oferta formal por el jugador.

Başakşehir, James Rodriguez için Everton ile anlaşmasına rağmen şu ana dek oyuncuyu ikna edemedi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 8, 2021

El nombre de James se vinculó a supuestos intereses de clubes con el Milan, que no prosperó, y del Porto, donde ya jugó entre 2011 y 2013, en un movimiento en el que el '10' iría como ficha de cambio para que Luis Díaz llegara al Everton, pero tampoco se concretó y el técnico del club portugués, Sergio Conceiçao, dijo en su momento que no estaba de acuerdo con la negociación.



Este fin de semana, James estuvo en una fiesta en un yate en Ibiza y se le vio fumando un cigarrillo electrónico, algo que cayó muy mal en los hinchas del Everton y que fue ampliamente difundido por los tabloides ingleses.



