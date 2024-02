Amigo de James habla de frente sobre su caso en Sao Paulo: 'Tiene que ser realista'

James Rodríguez vive días de incertidumbre en Brasil, donde negocia la rescisión de su contrato con Sao Paulo, club al que llegó hace seis meses y donde no quiere permanecer en este 2024.

El jugador sigue entrenando con el club a pesar de que el técnico Thiago Carpini confirmó que pidió salir del club ante la poca competencia que ha tenido. Se dice que hay una deuda millonaria que ha impedido la finalización del contrato y eso podría ponerse difícil, según informes de prensa en Brasil y en Colombia.

James Rodríguez y , el nuevo DT del Sao paulo. Foto: Archivo EL TIEMPO EFE



Rafinha, un hombre cercano a James, a un amigo suyo en el club que también ha tenido que hacer la fila a pesar de su gran experiencia internacional, habló del colombiano.

"Entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones”, dijo a TNT Sports.

Para el lateral, lo que debe hacer el zurdo es entender que no va a tener en ningún otro equipo el trato privilegiado que le da la Selección Colombia: “Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él. Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en Sao Paulo entrena y no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara”, explicó.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo. Foto: Oficina de prensa del Sao Paulo FC.

Y añadió: “Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego?”,

​​Inclusive reveló lo que él mismo le dijo cuando no quiso viajar con el equipo al duelo contra Palmeiras por la Supercopa, una actitud que acabó siendo lapidaria sobre su futuro en el club: “Le dije: ‘hombre, dale, no cuesta nada, mañana vuelves’. Pero ya lo habían discutido entre ellos mucho antes de la final (dirigencia y jugador). Hablo desde el corazón, no porque sea el capitán. Porque es bueno, es definitivo, todos quieren estar en el barco, todos quieren participar, por supuesto que es una presencia importante (James). Todos los lesionados fueron. Pero también sabrás por lo que está pasando este tipo. Yo soy de esa opinión, ojalá estuviera ahí (...) Todos tienen que estar presentes en un momento como este. Es el papel que tenemos que desempeñar. Es un momento especial”, concluyó Rafinha.

Nuevas críticas

James Rodríguez Foto: Twitter: @OGabrielSa

En Brasil no les cayó nada bien el deseo del jugador de marcharse. James ha recibido críticas de parte de la afición y algunos sectores de prensa.



Ahora fue el exjugador Jose Ferreira Neto, actual panelista del programa Os Donos da Bola, de la cadena Rede Banderaintes, quien se despachó contra el colombiano, al que incluso llamó "jugadorcito mediocre".



"El mayor error en la historia de Sao Paulo en términos de contratación fue ese jugadorcito mediocre que hizo un gran Mundial (Brasil 2014) y que todo el mundo lo trata como un crack. No limpia mis botas, ni las de Djalminha, de Alex, de Zenon o de Pita, pero él disputó un Mundial con Colombia y todos aquí hablan de él. Es una vergüenza que vistiera una la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo", dijo Neto durante la transmisión en vivo.



