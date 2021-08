James Rodríguez: horas definitivas para definir su futuro

Las horas se le agotan a James Rodríguez para que defina dónde va a jugar en esta temporada, ya que está por cerrarse el mercado de transferencias en Europa.



(Le puede interesar: La altura de La Paz: ¿cómo afecta a los jugadores de la Selección Colombia?)

Este martes 31 de agosto se cierra la ventana de pases y por eso estos dos días serán definitivos para el colombiano, que no quiere permanecer en el Everton, donde no será tenido en cuenta por el DT Rafa Benítez.



La posibilidad de regresar al Porto, como se ventiló la semana pasada en un trueque con Luis Díaz, se ha ido diluyendo y la propia prensa portuguesa indica que James no regresará a esa liga, aunque la opción no esté cerrada.

(Lea además: Prográmese: horarios de los juegos de Colombia en la fecha de eliminatoria)



En medio de ese panorama, este lunes vuelve a tomar fuerza la versión del posible traspaso al Milán de Italia, un equipo que ya ha estado interesado en fichar al colombiano.



El periodista Vito de Palma de ESPN dijo durante la transmisión del partido Milan vs Genoa del domingo que el cuadro 'Rossonero' ya tiene un acuerdo con James y su representante para ficharlo y que sería anunciado en las últimas horas.



Sin embargo, el club italiano no estaría dispuesto a pagar por el fichaje y lo buscaría cedido gratis. Por eso es que los movimientos del agente Jorge Mendes serán definitivos para resolver la situación del colombiano.



Además, este lunes el periodista Antonio Vitiello, experto en información del MIlan, dijo en su cuenta de Twitter que "James no es un objetivo del MIlan".



James volvió a entrenamientos el pasado lunes, tras cumplir periodo de aislamiento por cercanía con un positivo para covid-19.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Arrancó oficialmente la era de Messi en el PSG



-Messi es sensación en Francia: se toma foto con el hijo del arquero rival



-Meluk le cuenta... (Colombia, en La Paz, tiene resultados de altura)