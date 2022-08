James Rodríguez volvió a estar en la palestra pública. Y aunque sus seguidores quisieran que fuera por sus goles o grandes jugadas, el '10' cucuteño es blanco de comentarios por cuenta de una historia extradeportiva que ha sido muy comentada en redes sociales.

"La vez que en una discoteca en Medellín rechacé irme con James Rodríguez",es el título de una seguidilla de videos en la que una mujer cuenta una singular historia con el volante de la Selección Colombia, que habría ocurrido el pasado junio.



La joven, que mostró videos de la noche y hasta un aparente audio del futbolista, se ha vuelto tendencia en redes sociales.



¿Quién es y a qué se dedica?



(No deje de leer: ¡Tatiana Calderón, 'bichota'! Correrá Fórmula 2 gracias al patrocinio de Karol G).

La historia del 'rechazo'

Conforme contó en redes sociales, Silvia Lucía, 'Silvilú', compartió con James en una discoteca de Medellín.



Según dice, el futbolista estaba en la parte vip de la discoteca y habría enviado a uno de sus escoltas, de nombre Carlos, para decirle: "A James le gustaste, que si le puedes dar su número".



Luego, el escolta le habría dicho: "James me pregunta que si quieres ir a la casa ahorita, en Llano Grande".



Era como la 1 de la mañana y ella, relata, tenía un viaje planeado con sus amigas a Cartagena.



Por eso, el escolta le habría dicho que "pierda el vuelo", que James "paga el tiquete".



(Le puede interesar: ¿Y Piqué? La reacción de Shakira cuando preguntan por 'beso con su nueva novia').

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez marcó el de Colombia frente a Venezuela, en el estadio Cachamay. Foto: AFP

Más adelante, Rodríguez habría entrado en escena para reafirmarle la propuesta.



Además, les habría enviado una nota de voz a sus amigas, tal cual evidencia la mujer con un audio en el que se escucha al futbolista.



"Hola, cómo están (...) Me voy a quedar con ella", diría James.



Conforme cuenta la mujer, después ella subió a la parte del lugar donde estaba Rodríguez, pero no terminó de sentirse del todo bien.



"Si pierdes el vuelo, ¿qué quieres ir a hacer?", relata que le habría dicho James.



"No quiero hacerte perder el vuelo y que te aburras", habría añadido.



Finalmente, por el viaje con sus amigas, la mujer rechazó la invitación.



(No deje de leer: Nairo Quintana: director del Arkea responde por origen de Tramadol en su cuerpo).

Silvilú, la mujer del 'no'

Silvia Lucía es una mujer colombiana con más de 26.000 seguidores en TikTok y 19.000 en Instagram.



'Silvilú', como se presenta en redes, tendría entre 20 y 30 años.

Es diseñadora y tiene participación en dos marcas de ropa para mujer, que vincula a sus redes.



En TikTok ha creado videos desde 2020. En Instagram tiene actividad desde 2016.

