Ancelotti responde con más misterio sobre la situación de James

La situación de James Rodríguez sigue siendo un misterio. Este lunes, volvió a ser ausente en el partido que perdió el Everton contra el Chelsea, 2-0, y el técnico Carlo Ancelotti evita una vez más dar detalles sobre el estado del jugador.

(Le puede interesar: ¿James sufrirá de las 'cicatrices psicológicas' que habla Mourinho?)



James ya se ha perdido tres partidos seguidos de la Liga Premier: contra el West Bromwich, Southampton, y ahora este. Y no hay precisión de qué es lo que tiene. El DT dijo, en su momento, que estaba ausente por molestias.



Este lunes, Ancelotti se refirió otra vez a James, pero de manera breve, sin entrar en detalles ni explicar qué es lo que pasa.



"A James tenemos que mirarlo," dijo el entrenador sobre el caso particular. Y cerró el asunto.



En cambio, sí se refirió a los otros lesionados. "Coleman va a volver el próximo partido. Vamos a perder a Doucouré por varios partidos y no sé cuántos… Tiene un problema en su pie", dijo.

(Lea además: Una nueva tragedia enluta el fútbol)



Everton vuelve a jugar este sábado, contra el Burnley, y se espera que el volante colombiano pueda regresar a la convocatoria.



DEPORTES