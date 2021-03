Ancelotti confirmó que el calvario de James no ha pasado

Las recientes semanas han sido un dolor de cabeza para James Rodríguez. Una lesión hasta este viernes desconocida lo ha tenido por fuera de las canchas. Everton y Carlo Ancelotti se han privado de su talento en los tres más recientes partidos y todavía le faltan días de recuperación.



Según informó Ancelotti, el volante colombiano aún no se encuentra recuperado y estará más tiempo por fuera de las canchas. Además, el técnico italiano confirmó que el problema de James es en la pantorrilla.



"Tuvo un problema en su pantorrilla en el partido contra el Manchester United. Contra el Liverpool se hizo más fuerte y no pudo entrenar en su mejor momento. Para evitar esto, para darle la mejor trato.Decidimos darle una recuperación apropiada y no dejar que juegue al 70-80 %. Cuando esté al 100 % volverá a jugar. Tomamos juntos esta decisiones juntos", dijo en rueda de prensa.



Además, el técnico del Everton afirmó cuál es el plan con el colombiano: "Su objetivo es ser más consistente en las actuaciones. El comienzo de la temporada fue bueno y luego empezó a tener problemas, no sólo él, sino todos los jugadores. Pero nuestro objetivo es darle la posibilidad de mejorar su condición y jugar con consistencia".



Finalmente, Ancelotti se mostró confiado en todo lo que puede dar James si se recupera completamente. "Si es capaz de jugar con consistencia podría ser bueno para nuestra plantilla. Lo que hizo en los partidos que jugó, incluso cuando su condición no era tan buena, fue fantástico. Creo que puede ser la diferencia".



En ese sentido, James se perderá su cuarto partido consecutivo y no estará este sábado con Everton para el partido contra Burnley.



